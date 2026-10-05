Giá vàng SJC 'án binh bất động' dù giá vàng thế giới tăng

Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 5/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 5/10, các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên giá vàng SJC so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 16h10 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 139,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong phiên ngày 5/10, giá vàng châu Á tăng nhẹ do các dữ liệu kinh tế suy yếu gần đây của Mỹ làm giảm mạnh kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tháng 10/2026. Dù vậy, sự phục hồi của đồng USD đã phần nào kìm hãm đà tăng của kim loại quý này.

Vào lúc 13 giờ 31 phút ngày 5/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên mức 4.153,56 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 cũng tăng 0,5% lên 4.181,70 USD/ounce. Chỉ số đồng USD tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những loại tiền tệ khác, từ đó cản trở đà tăng mạnh hơn của vàng.

Động lực chính hỗ trợ thị trường vàng đến từ báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ. Dữ liệu công bố ngày 2/10 cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 9/2026 thấp hơn nhiều so với dự kiến. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng điều chỉnh giảm mạnh số liệu việc làm phi nông nghiệp của 2 tháng trước đó.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade nhận định: "Dữ liệu thị trường lao động kém khả quan đã giúp xoa dịu kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 10/2026, qua đó tạo lực đỡ cho giá vàng. Dù vậy, thị trường vẫn tin rằng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed sẽ tiếp diễn, ngay cả khi cơ quan này quyết định tạm dừng vào tháng 10/2026”.

Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch hiện chỉ đánh giá 18% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10, nhưng vẫn đặt cược 81% cơ hội cơ quan này sẽ hành động vào tháng 12. Tháng trước, Fed đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên phạm vi 3,75% - 4,00%, đánh dấu đợt tăng đầu tiên trong vòng 3 năm qua.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên mức 61,40 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,1% lên 1.716,92 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,3% lên 1.165,40 USD/ounce.