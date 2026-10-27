Giá vàng sẽ phục hồi lên 4.500 USD/ounce sau đợt bán tháo?

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ phục hồi lên khoảng 4.500 USD/ounce sau đợt bán tháo. Ảnh: Reuters.

“Điều tồi tệ nhất đã qua”, Lorenzo Portelli, Giám đốc chiến lược đa tài sản tại Viện Đầu tư Amundi, nhận định. Theo ông, mức độ nắm giữ vàng của các nhà đầu tư đã giảm xuống thấp sau đợt bán tháo tuần trước, tạo điều kiện để giá vàng phục hồi trong những tuần tới.

Vàng khó lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Theo Bloomberg, tuần trước, giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7. Đà giảm xuất phát một phần từ việc nhà đầu tư bán vàng để bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác, trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) chịu áp lực.

Trong khi đó, nhu cầu mua vàng của các hộ gia đình Trung Quốc cũng tăng mạnh trong hai tháng qua khi giá kim loại quý điều chỉnh giảm, còn chứng khoán trong nước kém hấp dẫn. Lực mua này đang hỗ trợ thị trường trong lúc giá vàng kiểm định ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Người dân mua sắm tại Shuibei Wanshan, trung tâm giao dịch vàng và trang sức lớn ở Thâm Quyến. Ảnh: SCMP.

Từ tháng 9, giá vàng đã giảm gần 10% khi lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm. Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Theo ông Portelli, thị trường đã phản ánh kịch bản bất lợi nhất đối với vàng: lạm phát duy trì ở mức cao trong khi kinh tế không suy thoái, tạo dư địa để Fed thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế hiện tại không cho thấy Fed cần tăng lãi suất nhiều hơn mức thị trường đã dự báo. Dù kỳ vọng giá vàng chạm 5.000 USD/ounce vào cuối năm ngày càng khó thành hiện thực, ông Portelli cho rằng mức 4.500 USD/ounce vẫn là kịch bản cơ sở của Amundi, tương đương mức tăng ít nhất 10% so với vùng giá hiện tại.

Các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng đã bán ra gần 17 tấn kim loại quý trong ba phiên giao dịch gần đây, sau khi thu hút dòng tiền mạnh trong những tuần trước đó.

Dù vậy, Amundi cho rằng các yếu tố dài hạn vẫn hỗ trợ giá vàng, đặc biệt là nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn kinh tế vĩ mô và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Theo ông Portelli, dữ liệu mua vàng của các ngân hàng trung ương trong quý III do Hội đồng Vàng Thế giới công bố sẽ là chỉ báo quan trọng đối với thị trường. Trong khi đó, các số liệu lạm phát sắp tới của Mỹ có thể cung cấp thêm thông tin về định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Sự phục hồi của giá vàng phụ thuộc lớn vào hướng đi lãi suất của Mỹ, bởi chính sách tiền tệ sẽ quyết định sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như kim loại quý. Do đó, những động thái tiếp theo từ Fed đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Vì sao Fed dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất?

Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ảnh: Shutterstock.

Theo The Wall Street Journal, lời kêu gọi kiên nhẫn từ các quan chức, cùng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, khiến khả năng Fed bất ngờ tăng lãi suất trở nên thấp hơn, ngay cả khi số liệu lạm phát chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất trong tuần này, trước những tín hiệu thận trọng từ giới hoạch định chính sách và diễn biến kinh tế hiện tại.

Tuy nhiên, Fed đang đứng trước bài toán khó. Sau đợt tăng lãi suất tháng trước, nhiều quan chức phát tín hiệu chưa cần tiếp tục thắt chặt chính sách ngay lập tức. Thị trường cũng dần hạ kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất mới trong tháng này. Tuy nhiên, những số liệu lạm phát mới công bố lại củng cố lập luận ủng hộ một đợt tăng lãi suất khác.

Cả chỉ số giá tiêu dùng và giá bán buôn trong tháng 9 đều vượt dự báo, cho thấy lạm phát vẫn chưa tiến gần mục tiêu 2% của Fed. Tình trạng này kéo dài từ đầu năm 2025. Trong khi đó, làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng AI giúp nền kinh tế duy trì sức chống chịu, ngay cả khi doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí đầu vào tăng do thuế quan và giá năng lượng.

Hôm thứ Năm, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến trái phiếu như một tài sản an toàn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,19 điểm phần trăm, xuống còn 4,95%. Đây là mức giảm trong một ngày mạnh nhất kể từ khi Ngân hàng Silicon Valley sụp đổ vào tháng 3/2023.

Khả năng Fed kiên nhẫn chờ đợi phụ thuộc vào mức độ tăng lãi suất mà các quan chức cho là cần thiết. Tuy nhiên, nội bộ ngân hàng trung ương Mỹ vẫn tồn tại những quan điểm khác biệt.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams và Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly nằm trong nhóm cho rằng đợt tăng lãi suất tháng trước là biện pháp quản lý rủi ro, nhằm đề phòng lạm phát tăng trở lại, chứ không phải dấu hiệu cho thấy lãi suất hiện tại quá thấp.

Ở chiều ngược lại, một số quan chức muốn duy trì lãi suất đủ cao để chủ động kiềm chế nền kinh tế. Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan cho rằng Fed cần tăng lãi suất thêm ít nhất 0,5 điểm phần trăm.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack ủng hộ những đợt điều chỉnh nhỏ hơn nhưng cần được thực hiện tương đối nhanh, thay vì chờ đợi đến khi phải tăng lãi suất mạnh hơn.