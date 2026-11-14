Giá vàng sau tuần lao dốc: Áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế

Khách hàng mua sắm vàng trang sức tại một Công ty kinh doanh vàng bạc trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVNợng bán ra…. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Vàng miếng SJC giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, rời xa mốc 140 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới mất khoảng 4,5%, hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6/2026. Đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ là những yếu tố chính gây sức ép lên kim loại quý.

Giá vàng trong nước rời xa mốc 140 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước tuần qua diễn biến với những phiên giao dịch đầy biến động, xu hướng chủ đạo là giảm giá. Sau nhịp tăng vào đầu tuần, giá vàng miếng SJC liên tục được điều chỉnh đi xuống.

Cụ thể, sáng 9/11, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Sang phiên chiều, giá vàng quay đầu giảm xuống còn 138,2-141,2 triệu đồng/lượng.

Sang ngày 10/11, giá vàng có thêm một nhịp hồi phục nhẹ khi tăng 300.000 đồng/lượng vào buổi sáng, lên mức 138,5-141,5 triệu đồng/lượng nhưng đảo chiều giảm ở phiên chiều, về mức 137,9-140,9 triệu đồng/lượng.

Đà giảm nối tiếp sang phiên 11/11, giá vàng SJC giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng, xuống còn 136,5-139,5 triệu đồng/lượng, chính thức rời xa mốc 140 triệu đồng/lượng. Đến cuối ngày, giá vàng phục hồi 500.000 đồng/lượng, đưa giá bán trở lại mốc 140 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đà phục hồi này không kéo dài. Ngày 12/11, giá vàng tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng, xuống mức 136-139 triệu đồng/lượng.

Xu hướng giảm tiếp tục duy trì trong hai ngày cuối tuần. Sáng 13/11, giá vàng SJC giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, xuống còn 135-138 triệu đồng/lượng. Sang ngày 14/11, giá vàng tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng, được niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với mức giá đầu phiên sáng 9/11, giá vàng SJC chiều bán ra đã giảm tổng cộng 4,5 triệu đồng/lượng, từ 142 triệu đồng xuống 137,5 triệu đồng/lượng. Nếu so với mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận trong ngày 9/11, mức giảm cũng lên tới 4,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này phản ánh rõ áp lực điều chỉnh đang chi phối thị trường vàng trong nước.

Giá vàng thế giới hướng tới đợt giảm mạnh nhất 5 tháng

Giá vàng thế giới đã giảm khoảng 4,5% trong tuần, bất chấp nhịp hồi phục nhẹ vào cuối tuần. Mức phục hồi khiêm tốn không đủ bù đắp các phiên giảm sâu trước đó.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 13/11, giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi dữ liệu giá sản xuất (PPI) của Mỹ thấp hơn dự báo, phần nào xoa dịu lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục mạnh tay nâng lãi suất. Tuy nhiên, đà phục hồi không đáng kể, trong khi áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn lớn, khiến kim loại quý hướng tới tuần giảm giá mạnh nhất kể từ đầu tháng 6/2026.

Theo dữ liệu thị trường, tính đến 19h05 GMT ngày 13/11 (tức 2h05 ngày 14/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.879,71 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm tăng lên 3.922,97 USD/ounce ngay sau khi Mỹ công bố báo cáo PPI. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ gần như đi ngang, chốt phiên ở mức 3.886,30 USD/ounce.

Động lực hỗ trợ giá vàng đến từ số liệu lạm phát sản xuất của Mỹ. Cụ thể, PPI tháng 10/2026 tăng 0,3%, thấp hơn mức dự báo 0,4% của giới phân tích. Tuy nhiên, mức tăng của tháng 9 được điều chỉnh lên 1,4%.

Dữ liệu mới phần nào làm giảm lo ngại Fed có thể tăng lãi suất mạnh hơn trong cuộc họp tháng 12 tới. Theo công cụ FedWatch của CME, sau khi báo cáo PPI được công bố, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm ở mức 91,4%, trong khi khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm là 8,6%.

Dù vậy, đà tăng của vàng nhanh chóng suy yếu khi những lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn chưa được giải tỏa. Nhà phân tích độc lập Tai Wong nhận định kim loại quý khó duy trì mức tăng ban đầu sau báo cáo PPI, trong bối cảnh thị trường trái phiếu tiếp tục chịu sức ép trước lập trường cứng rắn của Fed.

Theo ông Tai Wong, dù PPI không tăng nóng như tháng trước, mức tăng 0,3% của chỉ số giá sản xuất lõi so với tháng liền trước vẫn là con số đáng quan ngại đối với các nhà hoạch định chính sách. Điều này có thể khiến Fed tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng trong kiểm soát lạm phát, qua đó hạn chế dư địa phục hồi của giá vàng. Ông cũng cho rằng vàng sẽ gặp khó khăn trong việc lấy lại ngưỡng 4.000 USD/ounce nếu các quan chức Fed tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn.

Thực tế, lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất như các tài sản sinh lời khác. Khi lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng, sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư có xu hướng suy giảm.

Trong tuần qua, nhu cầu mua vàng từ Trung Quốc và hoạt động tích lũy của các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường. Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua thêm khoảng 25,8 tấn vàng trong tháng 10/2026. Đây là lượng vàng mua vào trong một tháng lớn nhất của ngân hàng này trong vòng 3 năm.

Dù chưa đủ sức đảo ngược xu hướng giảm trong ngắn hạn, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cho thấy nhu cầu tích lũy kim loại quý vẫn được duy trì. Đây có thể tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá vàng trong bối cảnh thị trường chịu sức ép từ chính sách tiền tệ của Mỹ.

Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 12/11 chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất trong tuần, khi giá vàng giảm khoảng 3%, có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Diễn biến này cho thấy thị trường vàng đang đặc biệt nhạy cảm với các tín hiệu liên quan đến lạm phát và chính sách lãi suất của Mỹ.