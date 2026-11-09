Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 9/11/2026 bật tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng lên mức 139 triệu đồng/lượng (mua vào) - 142 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 9/11/2026 bật tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu SJC, Phú Quý, DOJI Hưng Thịnh Vượng cũng bật tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng nhẫn lên mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 141,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc 8h45 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 50 USD, niêm yết giao dịch ở mức 4.121 USD/ounce.

Giá vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh khi liên tục chịu tác động từ tình hình chính trị Mỹ, diễn biến đồng USD và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đánh giá về xu hướng giá vàng, giới phân tích đang có quan điểm khá trái chiều về triển vọng giá vàng. Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News với 13 chuyên gia Phố Wall cho thấy, 31% dự báo giá tăng trong tuần, 38% nhận định giá giảm và 31% cho rằng thị trường đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Còn nhà đầu tư cá nhân lại lạc quan hơn. Trong 212 người tham gia khảo sát trực tuyến, có 68% dự báo giá vàng tăng, 15% dự báo giảm và 18% kỳ vọng đi ngang.

Theo đánh giá từ CPM Group, giá vàng đang xuất hiện những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với các đỉnh và đáy ngắn hạn được nâng dần. Tổ chức này đưa ra mục tiêu giá ban đầu ở mức 4.275 USD/ounce trong khuyến nghị giao dịch công bố ngày 5/11.