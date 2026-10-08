Giá vàng sáng nay 8/10/2026: Tiếp tục 'lặng sóng'

Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 8/10/2026 tiếp diễn cảnh đi ngang như hai phiên vừa qua, ‘neo’ giá vàng miếng ở mức 140 triệu đồng/lượng (mua vào) - 143 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 8/10/2026 tiếp diễn cảnh đi ngang như hai phiên vừa qua. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn sau khi điều chỉnh theo hướng tăng/giảm tuỳ nhãn hàng phiên sáng qua, thì đến sáng nay cũng có biểu hiện đi ngang. Trong đó, giá vàng nhẫn SJC hiện niêm yết giao dịch ở mức 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 142,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Các thương hiệu giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý hiện niêm yết quanh mức 139 triệu đồng/lượng (mua vào) - 143,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, giá vàng chịu áp lực giảm sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố. Giá vàng giao ngay có thời điểm lùi về quanh 4.110,38 USD/ounce, giảm 1,28% trong phiên.

Biên bản cuộc họp ngày 15-16/9 cho thấy, phần lớn quan chức Fed cho hay, một lần tăng lãi suất nữa trước cuối năm có thể là cần thiết trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và chưa có đủ tiến triển để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Tất cả thành viên tham gia cuộc họp đã ủng hộ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9.