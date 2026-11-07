Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 7/11/2026 đi ngang sau chuỗi giảm sâu, hiện giá vàng miếng niêm yết giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng (mua vào) - 141 triệu đồng/lượng(bán ra).

Giá vàng sáng nay 7/11/2026 đi ngang sau chuỗi giảm sâu.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng không thay đổi so với chốt phiên hôm qua. Trong đó, giá vàng nhẫn SJC, giá vàng nhẫn Phú Quý, giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giao dịch quanh vùng 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 140,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm gần 17 USD, niêm yết ở mức 4.070 USD/ounce.

Diễn biến này xuất hiện sau khi kim loại quý tăng tổng cộng khoảng 4% trong hai phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên thứ Sáu (6/11) sau khi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ ghi nhận kết quả tích cực hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 81%, tăng từ 72,8% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Nhận định về diễn biến thị trường, ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết giá vàng giảm mạnh sau báo cáo việc làm tích cực trên nhiều phương diện, song đang nỗ lực phục hồi. Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với đà tăng của giá vàng trong tuần.