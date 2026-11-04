Giá vàng sáng nay 4/11/2026: Tiếp tục tăng cao

Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 4/11/2026 tăng tiếp 600.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng lên mức 138,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 141,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 4/11/2026 tăng tiếp 600.000 đồng/lượng. Ảnh: PQ

Giá vàng nhẫn SJC tăng tiếp 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, lên mức 134,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 138,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý cũng tăng tiếp 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, lên mức 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 139,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc gần 9h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng sáng nay 4/11/2026 có biên độ tăng hơn 24 USD, niêm yết giao dịch ở mức 3.957 USD/ounce.

Ngày 3/11, thị trường tài chính và kinh tế thế giới chứng kiến hàng loạt biến động mạnh khi cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Quốc hội giữa bối cảnh xung đột địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ nóng trở lại.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng cùng bất ổn an ninh hàng hải tại khu vực Trung Đông đang kích hoạt lại nhu cầu phòng hộ rủi ro. Yếu tố này đóng vai trò là “bệ đỡ” quan trọng, ngăn cản các nhịp giảm sâu của giá vàng thế giới và duy trì lực cầu mua gom của giới đầu tư.

Dòng tiền trú ẩn dịch chuyển rõ nét, tạo áp lực đa chiều lên thị trường tiền tệ và kim loại quý.