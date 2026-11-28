Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 28/11/2026 gần như đi ngang, hiện giá vàng miếng niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng (mua vào) - 136 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng đi ngang. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn cũng có diễn biến tương tự giá vàng miếng; riêng giá vàng nhẫn tròn Phú Quý tăng mỗi chiều 300.000 đồng/lượng, lên mức 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 133,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn giá vàng nhẫn SJC, giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đi ngang, niêm yết quanh mức 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 135,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, chốt phiên giao dịch, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 100 USD, niêm yết ở mức 3.655 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng đã tăng 0,77% trong phiên giao dịch gần nhất.

Kim loại quý đã có được tuần tăng giá đầu tiên trong ba tuần trở lại đây, nhờ lực mua bắt đáy sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng vào đầu tuần.

Tuần này, giới đầu tư vàng chứng kiến những nhịp rung lắc dữ dội khi giá lao dốc về vùng đáy kể từ cuối tháng 8/2025 quanh ngưỡng 3.425 USD/ounce. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ tại khu vực 3.550 USD trong ngày "Thứ Sáu Đen" đã giúp vàng bật tăng vượt mốc 3.643 USD/ounce.

Đồng USD ở gần mức cao nhất trong 22 tháng, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng phục hồi từ mức thấp gần đây.