Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 28/10/2028 bật tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng sau mấy ngày đi ngang, đưa giá vàng miếng lên mức 140 triệu đồng/lượng (mua vào) - 143 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 28/10/2028 bật tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng sau mấy ngày đi ngang. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn SJC cũng bật tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng sau mấy ngày đi ngang, lên mức 136 triệu đồng/lượng (mua vào) - 140 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng tăng 900.000 đồng/lượng, lên mức 138,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 142,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn Phú Quý tăng mỗi chiều 300.000 đồng/lượng, lên mức 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 140,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc 8h45 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm gần 10 USD, niêm yết giao dịch ở mức 4.051 USD/ounce.

Dữ liệu từ Kitco cung cấp cho thấy, tại thời điểm cập nhật chiều 27/10 theo giờ Mỹ, giá vàng giao ngay đứng quanh mức 4.058,2 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce, tương đương 1,05% so với phiên trước. Giá bạc giao ngay cũng tăng 0,66%, lên khoảng 54,20 USD/ounce.

Đà phục hồi của kim loại quý được hỗ trợ bởi giá dầu Brent lùi về gần 114 USD/thùng và dầu WTI xuống quanh 100 USD/thùng, qua đó làm giảm áp lực lạm phát từ năng lượng và lo ngại Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 4,99% vẫn là những yếu tố hạn chế đà tăng của vàng.