Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 27/11/2026 điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng rồi nhanh chóng tăng trở lại 600.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng lên 128,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 134,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 27/11/2026 điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng rồi nhanh chóng tăng trở lại 600.000 đồng/lượng. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh tương tự giá vàng miếng. Trong đó, giá vàng SJC giảm mỗi chiều 300.000 đồng/lượng rồi tăng trở lại 600.000 đồng/lượng, lên 128,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 134,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý giảm mỗi chiều 300.000 đồng/lượng, xuống mức 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 132,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc hơn 9h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng 50 USD, niêm yết giao dịch ở mức 3.616 USD/ounce.

Hôm qua, giá kim loại quý này đã tăng 0,77% trong phiên giao dịch gần nhất; nhưng đầu giờ sáng nay giảm 0,6% so với đóng cửa hôm qua.

Giá vàng hiện giằng co giữa tăng và giảm khi những lo ngại dai dẳng về lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất gây áp lực lên kim loại quý.

Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Bybit, cho biết giá vàng giao ngay đang kiểm định vùng hỗ trợ quanh 3.500 USD/ounce. Theo ông, vàng khó có thể phục hồi bền vững cho đến khi thị trường nhận thấy Fed đang tiến gần đến cuối chu kỳ tăng lãi suất.