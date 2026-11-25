Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 25/11/2026 giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng xuống mức 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 133,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 25/11/2026 giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: PQ

Giá vàng nhẫn SJC và giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 127,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 133,3 triệu đồng/lượng (bán ra) và 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 133,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý giảm mỗi chiều 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 128 triệu đồng/lượng (mua vào) - 132 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc hơn gần 9h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm hơn 5 USD, niêm yết giao dịch ở mức 3.550 USD/ounce.

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt tiền tệ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và đồng USD mạnh lên đã lấn át hoàn toàn nhu cầu trú ẩn an toàn.

Cùng với đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ kích hoạt hoạt động thanh lý chéo (bán vàng để bù lỗ chứng khoán), đẩy giá vàng xuống đáy thấp nhất hơn 1 năm qua.

Giới chuyên gia cảnh báo nếu mốc hỗ trợ tâm lý 3.500 USD/ounce bị xuyên thủng trong tuần này, giá kim loại quý có thể bốc hơi thêm tới 300 USD/ounce.

Ở kịch bản lạc quan, ông Rich Checkan (Chủ tịch của Asset Strategies International) dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại vì đà bán tháo đã đi quá xa (overdone) và các yếu tố bất lợi như lãi suất, USD mạnh hay lệnh gọi ký quỹ (margin call) phần lớn đã phản ánh vào giá.

Tuy nhiên, nếu nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính tiếp tục “chảy máu”, vàng vẫn chịu rủi ro bị bán giải chấp chéo.