Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 23/11/2026 đã có những biến động ngay từ thời điểm mở cửa thị trường.

Cụ thể, giá vàng miếng điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, rồi tăng thêm 3 triệu đồng và nhanh chóng hạ nhiệt khi giảm 3 triệu đồng/lượng; hiện niêm yết giao dịch ở mức 130 triệu đồng/lượng (mua vào) - 135 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 23/11/2026 đã có những biến động ngay từ thời điểm mở cửa thị trường. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh tăng mạnh so với chốt phiên hôm qua. Trong đó, giá vàng nhẫn SJC, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên quanh mức 128,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 134,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng tăng 1,8 triệu đồng/lượng, lên mức 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 134,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc gần 9h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng hơn 65 USD, niêm yết giao dịch ở mức 3.604 USD/ounce.

Tuần qua, giá vàng thế giới giao ngay đóng cửa ở mức 3.538 USD/ounce, giảm gần 9% so với cuối tuần trước.

Có thể thấy rằng, giá vàng thế giới đã trải qua một tuần giảm mạnh khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên gây sức ép lên kim loại quý. Làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ, khiến nhà đầu tư phải thanh lý vàng để bù đắp thua lỗ cũng tác động lên tâm lý thị trường.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế. Trong số 15 chuyên gia tham gia khảo sát, có 9 người (60%) dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này, 4 người (27%) kỳ vọng tăng và 2 người (13%) nhận định đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Nhóm 207 nhà đầu tư cá nhân, 95 người (46%) dự báo giá giảm, 74 người (36%) kỳ vọng tăng và 38 người (18%) cho rằng giá đi ngang hoặc khả năng tăng giảm tương đương.

Tuần này, nhà đầu tư tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, đáng chú ý là PMI sản xuất, niềm tin người tiêu dùng, chỉ số lạm phát PCE, GDP sơ bộ quý III, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp.