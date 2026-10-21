Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 21/10/2026 tiếp tục giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng xuống vùng 139,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 142,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 21/10/2026 tiếp tục giảm xuống vùng 142 triệu đồng/lượng. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng/lượng, xuống mức 138,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 141,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC mở cửa phiên cũng giảm 300.000 đồng/lượng rồi nhanh chóng tăng lấy lại mức 300.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức

137,4 triệu đồng/lượng (mua vào) - 140,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Hôm qua, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm 1,1 triệu đồng/lượng vào phiên sáng rồi bật tăng 600.000 đồng/lượng.

Trên thế giới, lúc hơn 8h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm gần 20 USD, niêm yết giao dịch ở mức 4.106 USD/ounce.

Giá vàng chịu áp lực giảm nhẹ khi giới đầu tư duy trì tâm lý thận trọng, cân nhắc khả năng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong giai đoạn cuối năm.

Dù điều chỉnh giảm nhưng giá vàng vẫn đang ở mức ổn định, bám trụ quanh mức hỗ trợ khoảng 4.100 USD/ounce do áp lực lạm phát đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng cao.

Báo cáo triển vọng kim loại quý mới nhất cho thấy, các nhà phân tích hàng hóa tại CIBC Capital Markets đã hạ dự báo giá vàng quý IV/2026 xuống còn 4.500 USD/ounce, giảm 31% so với mức ước tính 6.500 USD/ounce hồi đầu năm.

Ngân hàng này dự kiến ​​giá vàng trung bình sẽ đạt 5.200 USD/ounce vào năm 2027, giảm so với dự báo trước đó là 6.500 USD và 5.500 USD/ounce vào năm 2028, so với mức ước tính trước đó là 6.000 USD/ounce.

Về dài hạn, ngân hàng dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2029, 4.500 USD/ounce vào năm 2030 và 4.200 USD/ounce vào năm 2031.