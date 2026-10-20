Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 20/10/2026 giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng xuống mức 139 triệu đồng/lượng (mua vào) - 142 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 20/10/2026 giảm mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn SJC và giá vàng nhẫn Phú Quý cũng giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, xuống mức tương ứng 138,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 141,2 triệu đồng/lượng (bán ra) và 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 141,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giảm mỗi chiều 500.000 đồng/lượng, xuống mức 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 142,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc gần 9h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm gần 15 USD, niêm yết giao dịch ở mức 4.124 USD/ounce.

Kitco news cho hay, giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ hai (19/10) khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Trong khi đó, nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc rủi ro lạm phát dai dẳng và triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ đã làm suy giảm phần nào nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, những bất ổn liên quan đến eo biển Hormuz tiếp tục hạn chế áp lực bán trên thị trường kim loại quý.