Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 19/11/2026 giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng xuống mức 133,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 136,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 19/11/2026 giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 136,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 133 triệu đồng/lượng (mua vào) - 136 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 20 USD, niêm yết giao dịch ở mức 3.745 USD/ounce. Đến hơn 9h, giá vàng tại đây lên mức 3.751 USD/ounce.

Hôm qua, giá vàng tiếp tục giảm sâu trên thị trường Mỹ. Theo Reuters, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 3%, xuống còn 3.736,06 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 cũng giảm 3,2%, xuống 3.739 USD/ounce.

Đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát đã tạo áp lực lên giá vàng.

Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12, khiến sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi - suy giảm.