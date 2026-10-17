Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 17/10/2026 giảm trong biên độ hẹp với mức giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng xuống vùng 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 143,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 17/10/2026 giảm trong biên độ hẹp. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 140,1 triệu đồng/lượng (mua vào) - 143,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn Phú Quý và giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng cùng giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, xuống mức tương ứng 140 triệu đồng/lượng (mua vào) - 143 triệu đồng/lượng (bán ra) và 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 143,2 triệu đồng/lượng (bán ra)

Trên thế giới, chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm 5 USD, niêm yết ở mức 4.164 USD/ounce.

Giá vàng gần như đi ngang trong phiên cuối tuần khi giới đầu tư đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau loạt dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho hay, giá vàng đang dao động trong biên độ hẹp, nghiêng về vùng thấp của ngưỡng hỗ trợ. Nguyên nhân chính là những bất định xung quanh các bước đi tiếp theo của Fed.

Trong phát biểu mới nhất, Chủ tịch Fed Kevin Warsh bày tỏ lạc quan về sức mạnh của kinh tế Mỹ nhưng không đưa ra tín hiệu cụ thể về lộ trình lãi suất. Điều này khiến thị trường tiếp tục thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới.