Giá vàng sáng nay 13/11/2026: Giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng

Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 13/11/2026 tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng xuống mức 135 triệu đồng/lượng (mua vào) - 139 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 13/11/2026 tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm. Trong đó, giá vàng SJC giảm mỗi chiều 1 triệu đồng/lượng, xuống mức 133,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 137,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giảm mỗi chiều 1 triệu đồng/lượng, xuống mức 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 137,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý giảm mỗi chiều 700.000 đồng/lượng, xuống mức 135 triệu đồng/lượng (mua vào) - 138 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc 8h45 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 36 USD, lên mức 3.914 USD/ounce.

Tối 12/11, giá vàng giao ngay lao dốc mạnh trước áp lực bán gia tăng và rơi xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce. Giá vàng có thời điểm giảm còn 3.852 USD/ounce, giảm hơn 3,3%.

Thị trường kim loại quý tiếp tục chịu áp lực bán tháo nặng nề trong phiên ngày 12/11, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp và rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Nguyên nhân chính kéo giá vàng đi xuống là do đà tăng nóng của giá dầu thô làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục neo cao, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách lãi suất thắt chặt trong thời gian dài hơn.

USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng đồng tiền khác. Trong khi đó, triển vọng lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không trả lãi.