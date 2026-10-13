Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 13/10/2026 giảm mạnh 800.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng xuống mức 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 143,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 13/10/2026 giảm mạnh gần 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn SJC và giá vàng nhẫn Phú Quý cũng đều giảm mạnh 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 140 triệu đồng/lượng (mua vào) - 143 triệu đồng/lượng (bán ra).

Hiện tại, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng chưa có thay đổi bảng giá, hiện niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng - 143,4 triệu đồng/lượng và 139,5 triệu đồng/lượng - 143,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, lúc gần 9h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm gần 20 USD, niêm yết giao dịch ở mức 4.155 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng giảm 0,55% trong phiên giao dịch ngày 12/10, do áp lực từ đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng cao.

Theo các nhà phân tích, đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 18 tháng cùng những lo ngại về căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang gây sức ép lên giá vàng.

Hiện giới đầu tư thận trọng chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ để đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng những dữ liệu kinh tế quan trọng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu doanh số bán lẻ vào thứ Năm.