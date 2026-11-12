Giá vàng sáng nay 12/11/2026: Giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng

Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 12/11/2026 tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng xuống mức 136 triệu đồng/lượng (mua vào) - 139 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 12/11/2026 tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm. Trong đó, giá vàng SJC giảm mỗi chiều 1 triệu đồng/lượng, xuống mức 134,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 138,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý giảm mỗi chiều 1 triệu đồng/lượng, xuống mức 135,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 138,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc 8h45 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng 4 USD, lên mức 3.992 USD/ounce.

Việc mất mốc hỗ trợ quan trọng 4.000 USD cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư kim loại quý trước triển vọng chi phí cơ hội nắm giữ vàng tiếp tục gia tăng.

Cuối ngày hôm qua, giá vàng lùi về quanh mốc 4.000 USD/ounce, khi thị trường tập trung vào dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Điều này đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12.

Trong khi đó, những lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn vận tải biển tại eo biển Hormuz cũng góp phần hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.