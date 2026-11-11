Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 11/11/2026 tiếp tục giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng xuống mức 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 139,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng sáng nay 11/11/2026 tiếp tục giảm mạnh. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm, với mức giảm nhiều hơn. Trong đó, giá vàng SJC giảm mỗi chiều 1,4 triệu đồng/lượng, xuống mức 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 139,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý giảm mỗi chiều 900.000 đồng/lượng, xuống mức 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 139,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giảm mạnh mỗi chiều 1,8 triệu đồng/lượng, xuống mức 135,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 139,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc 8h45 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 20 USD, lên mức 4.046 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch tối 10/11, mất hơn 104 USD/ounce, xuống còn khoảng 4.036 USD/ounce sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 cao hơn dự báo.

Theo đó, CPI tháng 10 của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%. Nếu loại trừ hai nhóm hàng hóa có giá biến động mạnh là thực phẩm và năng lượng, CPI lõi cũng tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%.

Dữ liệu này làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó gây sức ép lên giá vàng.