Giá vàng sáng 6/10: SJC ổn định, vàng nhẫn tăng giảm trái chiều

Giá vàng miếng SJC sáng 6/10 giữ nguyên so với sáng 5/10, bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Tăng - giảm tuỳ thương hiệu

Theo bảng giá của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 8 giờ 35 phút ngày 6/10, vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào, 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với bảng giá lúc 8 giờ 24 phút ngày 5/10, giá giữ nguyên ở cả hai chiều, chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC loại 5 chỉ có giá mua vào 140,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,52 triệu đồng/lượng. Loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ được mua vào với giá 140,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,53 triệu đồng/lượng. Các mức giá này cũng không thay đổi so với sáng 5/10.

Bảng giá vàng cập nhật lúc 8 giờ 35 sáng ngày 6/10. Ảnh chụp màn hình

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào, 143 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang trong hai ngày. Nhẫn loại 0,5 chỉ và 0,3 chỉ giữ mức 140 triệu đồng/lượng mua vào, 143,1 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch lần lượt là 3 triệu đồng và 3,1 triệu đồng/lượng.

Nữ trang SJC 99,99% tiếp tục được mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 142 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng hôm trước. Khoảng cách mua - bán của sản phẩm này là 4,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi giá SJC ổn định, vàng nhẫn tại các thương hiệu khác có diễn biến tăng giảm khác nhau. Ở thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều. Còn tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với sáng 5/10.

Vàng nhẫn Phú Quý có giá 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải mua vào vàng nhẫn tròn ở mức 138,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng.

Các mặt hàng vàng trang sức khá phong phú tại các cửa hàng vàng.

Ông Nguyễn Tu Mi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Mi Hồng cho biết, những ngày qua, giá vàng biến động và có các phiên giảm, khiến nhiều người dân có xu hướng mua vào để đầu tư, tích trữ. Lượng khách đến cửa hàng tăng cao trong ngày 5/10 và sáng 6/10. Khách chủ yếu lựa chọn vàng nhẫn SJC và vàng miếng SJC để tích trữ. Diễn biến giao dịch tại cửa hàng cho thấy nhu cầu mua của người dân tăng lên sau những biến động giảm của giá vàng.

Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, hiện nay giá vàng chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ của Mỹ, lạm phát, biến động đồng USD và rủi ro địa chính trị. Vì vậy, các nhà đầu tư cần theo dõi thông tin kinh tế vĩ mô, tránh chạy theo tâm lý đám đông hoặc quyết định mua bán chỉ dựa trên biến động ngắn hạn.

Đối với bạc, ghi nhận bảng giá bạc trong sáng 6/10 đang niêm yết bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 2,165 triệu đồng/lượng mua vào và 2,232 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch hai chiều là 67.000 đồng/lượng. Bạc thỏi 999 loại 1 kg có giá mua vào khoảng 57,73 triệu đồng, bán ra khoảng 59,52 triệu đồng, chênh lệch gần 1,79 triệu đồng/kg.

Khách hàng lựa chọn vàng nhẫn và vàng miếng SJC tại cửa hàng vàng Mi Hồng, phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Theo các doanh nghiệp kinh doanh bạc, hiện nay đa số giá bạc thường có biến động mạnh hơn vàng và chịu ảnh hưởng từ giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế. Vì vậy, các doanh cũng khuyến nghị người dân thận trọng, không dồn toàn bộ vốn mua vào một thời điểm, không vay mượn hoặc lướt sóng bạc. Ngoài ra, người mua cần tính đến khả năng chịu rủi ro, bên cạnh mức giá và chênh lệch mua - bán.

Giá vàng chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực khi bước vào tuần giao dịch mới, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện ở khoảng 5,26%, trong khi kỳ hạn 30 năm ở mức khoảng 5,61%, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi. Vào 8h30 sáng 6/10, giá vàng giao ngay ở mức 4.146,6 USD/ounce, gần như không thay đổi trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng giao dịch lúc 8h30 sáng 6/10 trên trang kitco.com. Ảnh chụp màn hình

Theo các chuyên gia, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng khi nhà đầu tư có thêm động lực chuyển vốn sang các tài sản có khả năng sinh lời.

Trao đổi với Kitco News, ông Michael Khouw, Giám đốc chiến lược tại YieldMax, nhận định việc lãi suất tăng cao gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn là điều dễ hiểu, khi nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận đáng kể từ nguồn vốn của mình.

Theo ông Khouw, khi lãi suất đủ cao, các tài sản có lợi suất trở nên hấp dẫn hơn, qua đó gây sức ép lên những tài sản không sinh lãi như vàng. Nhà đầu tư cũng không nhất thiết phải tính toán chính xác mức lợi nhuận thực sau khi điều chỉnh theo lạm phát mới nhận thấy sức hấp dẫn của các khoản đầu tư có lợi suất cao.

Đặc biệt, khi các tài khoản thị trường tiền tệ và những khoản đầu tư có tính thanh khoản cao mang lại lợi suất khoảng 5%, nguồn thu nhập này trở nên đáng kể, nhất là đối với những nhà đầu tư có nhu cầu duy trì dòng tiền.

Sức ép đối với vàng còn gia tăng trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, trong khi tiền lương trung bình tăng 0,1% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu việc làm của tháng 7 và tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm, với tổng mức giảm 60.000 việc làm.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC duy trì 3 triệu đồng/lượng, là yếu tố người mua cần cân nhắc.

Mặc dù những số liệu trên cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu yếu đi, thị trường hiện dự báo khả năng 82% Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được để ngỏ trong bối cảnh lạm phát còn dai dẳng và giá dầu ở mức cao.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung vào một loạt số liệu kinh tế Mỹ, gồm chỉ số PMI ngành dịch vụ của S&P Global, chỉ số dịch vụ ISM, biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và khảo sát niềm tin người tiêu dùng.

Về kỹ thuật, vùng 4.164,44-4.203,61 USD/ounce được xem là vùng kháng cự quan trọng đối với giá vàng giao ngay. Nếu vượt qua vùng này và duy trì đà tăng, giá có thể hướng tới các mốc 4.214 USD và 4.238 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, ngưỡng 4.101,35 USD/ounce là mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Nếu phá vỡ ngưỡng này, giá vàng có thể tiếp tục giảm xuống 4.073 USD và 4.030 USD/ounce.