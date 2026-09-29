Giá vàng sáng 29/9 giảm mạnh, chênh lệch giao dịch ngày càng lớn

Vàng trong nước lao dốc, người mua đối mặt chênh lệch giao dịch nới rộng trong sáng 29/9.

Điều chỉnh mạnh cả hai chiều

Thị trường vàng trong nước sáng 29/9 tiếp tục chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh ở cả vàng miếng, vàng nhẫn và vàng nữ trang. Giá bán tại các thương hiệu giảm hàng triệu đồng mỗi lượng, trong khi khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra vẫn duy trì ở mức cao.

Theo bảng giá của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC cập nhật lúc 8 giờ 29 phút, vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảng giá vàng cập nhật trong sáng 29/9. Ảnh chụp màn hình

So với mức chốt phiên 28/9 là 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC sáng 29/9 giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trước đó, trong phiên 28/9, mặt hàng này đã mất 2 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau hai lần điều chỉnh liên tiếp, mỗi lượng vàng miếng SJC đã “bốc hơi” tổng cộng 3,4 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Khoảng cách giữa giá mua và bán của vàng miếng SJC loại phổ biến hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC loại 5 chỉ, giá mua vào được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 141,02 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều đạt 3,02 triệu đồng/lượng. Vàng miếng loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ có giá bán 141,03 triệu đồng/lượng, cao hơn giá mua vào 3,03 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ sáng 29/9 giảm xuống còn 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 138,9 - 141,9 triệu đồng/lượng vào cuối phiên trước, mặt hàng này giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Người dân theo dõi bảng giá khi vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh.

Nếu tính từ mức giá trước đợt giảm trong phiên 28/9, vàng nhẫn SJC cũng đã mất tổng cộng 3,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào và bán ra được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng, cho thấy rủi ro ngắn hạn đối với người mua vẫn khá lớn.

Vàng nhẫn SJC loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ được mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều lên tới 3,1 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng nhẫn loại lớn. Vàng nữ trang SJC 99,99% được niêm yết ở mức 135-139,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức chênh lệch 4,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, cuối phiên 28/9, vàng nhẫn trơn được niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước, còn khoảng cách mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

So với vàng nhẫn SJC cuối phiên 28/9, giá bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cao hơn khoảng 1,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra cũng cao hơn 1 triệu đồng/lượng, khiến người mua chịu rủi ro lớn hơn nếu giao dịch trong thời gian ngắn.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trung Kiên, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, cho biết giá vàng trong nước giảm mạnh chủ yếu do tác động từ xu hướng điều chỉnh của thị trường quốc tế và hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng. Khi giá thế giới đi xuống, các doanh nghiệp trong nước nhanh chóng điều chỉnh bảng giá để hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng khiến nhu cầu mua suy yếu. Tuy nhiên, chênh lệch mua – bán vẫn cao nên người dân không nên bắt đáy.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, trong giai đoạn giá biến động nhanh, người mua cần theo dõi đồng thời cả chiều mua vào, bán ra và mức chênh lệch tại từng thương hiệu. Giá vàng phải tăng đủ mạnh để bù khoảng cách giao dịch thì nhà đầu tư mới có thể hòa vốn.

Giá vàng chịu sức ép từ lợi suất và kỳ vọng lãi suất Fed

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày 28/9 tại Mỹ, khi những lo ngại mới về rủi ro tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, đồng thời củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào 8 giờ sáng 29/9, trên trang theo dõi giá vàng kitco, giá vàng giao ngay quanh mức 4.121 USD/ounce, giảm khoảng 3,8% trong phiên. Tâm lý và vị thế trên thị trường chịu ảnh hưởng chủ yếu từ giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng, cùng kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách mạnh tay hơn.

Các nhà giao dịch ước tính xác suất khoảng 70% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10. Chỉ số đồng USD duy trì gần mức 101,16, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm 5,23%, cao nhất kể từ năm 2007.

Bảng giá vàng thế giới trong ngày 28/09. Ảnh chụp màn hình

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục là yếu tố địa chính trị chi phối giá dầu, đồng thời gây áp lực gián tiếp lên vàng. Giá dầu tăng hơn 4 USD/thùng trong phiên đầu ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển này, trước khi đà tăng thu hẹp khi các nhà trung gian hòa giải từ Qatar báo hiệu khả năng diễn ra các cuộc đàm phán riêng rẽ với quan chức Mỹ và Iran.

Theo các chuyên gia, kỳ vọng tăng lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng mạnh có thể đẩy giá vàng trở lại mức 4.000 USD/ounce trong tuần tới. Tuy nhiên, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, cho rằng dù con đường tăng giá trở nên khó khăn hơn, giá vàng vẫn có thể đạt 5.000 USD trong vòng sáu tháng tới.

Trả lời Kitco News, ông Doshi cho biết vàng đang đối mặt với những trở ngại đáng kể trong ngắn hạn khi thị trường phản ánh kỳ vọng Fed quyết liệt hơn và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì lực mua mang tính cấu trúc. Ông cho rằng đợt bán tháo hiện nay phản ánh sự thay đổi mạnh trong kỳ vọng lãi suất, khi lợi suất danh nghĩa và thực tế cao hơn cùng đồng USD mạnh lên gây áp lực lên vàng.

Dù vậy, ông Doshi nhận định đợt điều chỉnh hiện tại không làm thay đổi đáng kể triển vọng dài hạn của vàng. Theo ông, lãi suất cao hơn là trở ngại chiến thuật, khiến con đường tới mốc 5.000 USD khó khăn hơn, nhưng không giải quyết được các vấn đề tài khóa dài hạn của Mỹ và các nền kinh tế lớn khác; chi phí vay vốn gia tăng còn làm tăng chi phí trả nợ của chính phủ.

Trong báo cáo tháng 9, State Street cho biết phần bù kỳ hạn dài hạn tại Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã lên mức cao nhất kể từ năm 2011, trong bối cảnh mất cân bằng tài khóa, lạm phát dai dẳng và bất ổn địa chính trị. Nhu cầu thực tế và đầu tư, đặc biệt từ Trung Quốc, tiếp tục là lực đỡ cơ bản. Lượng nhập khẩu vàng phi tiền tệ của Trung Quốc đạt kỷ lục 1.000 tấn trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước.

Tại phương Tây, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng trong tháng 9 cho thấy nhà đầu tư chiến lược tiếp tục coi vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro. Trước đó, các quỹ ETF vàng toàn cầu thu hút 17,1 tỷ USD trong tháng 8, trong khi các quỹ niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào 7,9 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 9/2025.