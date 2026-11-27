Sáng 27/11, giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều xuống 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng.

Lúc 8 giờ 32 phút sáng 27/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều so với giá trước giờ mở cửa là 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng miếng SJC loại 5 chỉ bán ra 134,22 triệu đồng/lượng, loại 0,5 - 2 chỉ bán ra 134,23 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 - 5 chỉ cũng giảm 300.000 đồng/lượng, xuống 128 - 134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); loại 0,3 - 0,5 chỉ ở mức 128 - 134,1 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99% của SJC giảm tương ứng, còn 127 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua - bán vẫn ở mức 5 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 6 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn, trong khi giá bán vàng nhẫn SJC chỉ còn thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng, so với mức 1,7 triệu đồng/lượng hồi đầu tuần.

Các đơn vị mua bán vàng khác trước giờ mở cửa vẫn giữ giá chốt phiên 26/11. DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), Bảo Tín Minh Châu mua vào 128,5 triệu đồng/lượng, bán ra 134,5 triệu đồng/lượng. Sau đợt điều chỉnh sáng nay, giá bán vàng miếng tại SJC thấp hơn các đơn vị này 300.000 đồng/lượng.

Phiên 26/11, SJC niêm yết vàng miếng ở mức 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào đầu giờ sáng, rồi nâng thêm 400.000 đồng/lượng mỗi chiều lên 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng lúc 9 giờ 43 phút. Các thương hiệu DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cũng tăng theo, cùng chốt phiên với giá bán 134,5 triệu đồng/lượng. So với mức 130 - 135 triệu đồng/lượng sáng thứ Hai (23/11), giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn 800.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Bảng giá càng SJC niêm yết sáng 27/11. Ảnh chụp màn hình

Quy đổi theo giá bán USD tại Vietcombank (26.010 đồng/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,1 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế, phí. Vàng miếng SJC cao hơn mức này khoảng 22,1 triệu đồng/lượng, gần như không đổi so với mức chênh khoảng 21,8 triệu đồng/lượng sáng thứ Hai.

Trên thị trường quốc tế, lúc 8 giờ 32 phút sáng 27/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.575 USD/ounce, tăng 8,7 USD/ounce, tương đương 0,24% so với phiên trước. Phiên 26/11, giá vàng giao dịch trầm lắng do thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn, đóng cửa quanh 3.566 USD/ounce, giảm khoảng 0,6%.

Phiên ngày 25/11, Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10, trong đó chỉ số PCE lõi, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo 3,2% và là mức cao nhất kể từ năm 2023. Chỉ số PCE chung tăng 3,8%, đúng dự báo. Ngay sau số liệu, giá vàng có lúc giảm xuống 3.426,4 USD/ounce theo dữ liệu của Kitco, thấp nhất kể từ tháng 8/2025, trước khi hồi phục lên quanh 3.580 USD/ounce vào cuối phiên nhờ lực mua bắt đáy.

Cùng ngày, tăng trưởng kinh tế quý III của Mỹ được điều chỉnh lên 4,3% từ mức ước tính ban đầu 3,4%, còn số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 189.000, cho thấy nền kinh tế còn vững. Thị trường hiện định giá khoảng 97,8% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12, cao hơn mức khoảng 93,2% hồi đầu tuần, thời điểm thị trường giảm đặt cược sau cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về rủi ro thắt chặt quá mức.

Ông Han Tan, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của Bybit, nhận định giá vàng đang kiểm định vùng hỗ trợ quanh 3.500 USD/ounce và khó phục hồi bền vững chừng nào thị trường chưa thấy dấu hiệu chu kỳ tăng lãi suất của Fed sắp kết thúc. Ngân hàng HSBC ngày 26/11 cảnh báo, giá vàng có thể xuống dưới 3.400 USD/ounce nếu thị trường chứng khoán tiếp tục suy yếu và lan sang làn sóng bán tài sản trên diện rộng. Ở chiều đi lên, giá vàng đang gặp kháng cự quanh 3.597 - 3.600 USD/ounce.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Fiona Cincotta, chuyên gia phân tích thị trường của City Index, đánh giá triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực nhờ lực mua của các ngân hàng trung ương, song giá khó phục hồi nếu Fed chưa chuyển sang lập trường bớt cứng rắn. Ngân hàng Morgan Stanley vẫn chọn vàng là lựa chọn hàng đầu trong nhóm kim loại, duy trì mục tiêu 5.250 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Tại thị trường trong nước, mỗi lượng vàng miếng mua vào hôm nay sẽ lỗ 5 triệu đồng nếu bán lại ngay, với vàng nhẫn SJC là 6 triệu đồng. Ông Trần Duy Phương, chuyên gia về vàng, dự báo giá vàng thế giới có thể dao động quanh 3.500 USD/ounce đến trước cuộc họp tháng 12 của Fed, đồng thời khuyến nghị người có ý định mua giải ngân thận trọng, không vay mượn hay sử dụng đòn bẩy.