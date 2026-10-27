Giá vàng sáng 27/10: SJC cao nhất 142 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm tăng

Vàng SJC bán ra ở mức 141,7–142 triệu đồng/lượng. (Ảnh: TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng nay (27/10), giá vàng trong nước được các công ty điều chỉnh khác nhau, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 6 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý, vàng SJC được giao dịch ở nhiều mức giá. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, vàng SJC đang giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 137,5-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn tại công ty Doji, vàng SJC giao dịch 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa có biến động.

Giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh khác nhau trong sáng nay. Vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.008 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 16,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng/USD, tăng 6 đồng/USD so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.630-26.040 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD so với phiên trước. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.655-26.035 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 5 đồng/USD so với phiên trước. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.592-26.037 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 19 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.640-26.030 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với phiên trước./.