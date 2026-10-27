Giá vàng sáng 27/10: SJC cao nhất 142 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm tăng
Giá vàng thế giới đảo chiều tăng khiến giá vàng trong nước sáng nay cũng đã có biến động sau khi đi ngang trong phiên đầu tuần, vàng SJC đang giao dịch ở từ 141,7-142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Trong phiên giao dịch sáng nay (27/10), giá vàng trong nước được các công ty điều chỉnh khác nhau, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 6 đồng.
Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý, vàng SJC được giao dịch ở nhiều mức giá. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, vàng SJC đang giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.
Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 137,5-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn tại công ty Doji, vàng SJC giao dịch 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa có biến động.
Giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh khác nhau trong sáng nay. Vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4,2 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.008 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 16,3 triệu đồng/lượng.
Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng/USD, tăng 6 đồng/USD so với hôm qua.
Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.630-26.040 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD so với phiên trước. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.655-26.035 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 5 đồng/USD so với phiên trước. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.592-26.037 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 19 đồng/USD.
Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.640-26.030 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với phiên trước./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/gia-vang-sang-2710-sjc-cao-nhat-142-trieu-dongluong-ty-gia-trung-tam-tang-post1144469.vnp