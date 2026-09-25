Giá vàng sáng 25/9: SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng

Người dân mua vàng cần cân nhắc vì giá vàng dù giảm vẫn chênh lệch mua - bán ở mức cao.

Người đầu tư cần tính toán khi mua tích trữ

Theo bảng giá của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) lúc 8 giờ 32 phút ngày 25/9, vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào, 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Dù giá giảm, người mua một lượng vàng theo giá niêm yết sáng 25/9 vẫn phải trả cao hơn 3 triệu đồng so với giá doanh nghiệp mua lại cùng thời điểm. Đây là khoản chênh cần tính trước nếu dự định giao dịch trong thời gian ngắn.

Bảng giá vàng cập nhật lúc 8 giờ 32 phút ngày 25/09. Ảnh chụp màn hình

Mức giá 141,4–144,4 triệu đồng/lượng cũng được Bảo Tín Minh Châu, DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Phú Quý, PNJ cùng Vàng bạc Đá quý Asean niêm yết đối với vàng miếng SJC trong sáng ngày 25/9. Theo các bảng giá được ghi nhận, DOJI và Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng 24/9. Bảo Tín Minh Châu giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán của các đơn vị này cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu phân hóa rõ hơn. SJC niêm yết nhẫn 99,99% loại 1–5 chỉ ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải và nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 141,6 - 145,6 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở hai chiều so với đầu giờ sáng trước đó.

Các sản phẩm vàng miếng được thiết kế khá tinh xảo để thu hút khách hàng mua sắm.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được mua vào ở mức 141,2 triệu đồng/lượng, bán ra 145,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở mỗi chiều. Cả ba loại nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đều có khoảng cách mua – bán 4 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng SJC 1 triệu đồng/lượng.

Riêng nhẫn tròn trơn 999,9 của Phú Quý giao dịch ở mức 141,4–144,4 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều và có mức chênh mua – bán 3 triệu đồng/lượng. Với nữ trang vàng 99,99%, SJC công bố giá 138,4–142,9 triệu đồng/lượng; khoảng cách hai chiều lên tới 4,5 triệu đồng/lượng. Vì vậy, người mua cần xem đúng loại vàng và mức giá thu mua lại, thay vì chỉ so giá bán giữa các cửa hàng.

Mặt hàng kim cương không có nhiều biến động so với giá vàng SJC.

Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, giá vàng chịu tác động từ lãi suất, lạm phát, tỷ giá và tâm lý nhà đầu tư. Khi kỳ vọng thị trường thay đổi, hoạt động chốt lời có thể khiến giá điều chỉnh nhanh. Ông lưu ý người dân không nên chạy theo biến động ngắn hạn hoặc vay tiền để mua vàng. Trong bối cảnh giá giảm, khoảng chênh mua – bán từ 3 - 4 triệu đồng/lượng làm tăng rủi ro đối với người định bán lại sớm.

Bên cạnh vàng, giá kim cương tự nhiên trải từ 7,9 triệu đến 139 triệu đồng tùy sản phẩm. Kim cương viên cỡ 0,30- 0,49 carat có khoảng giá tham khảo 55 - 71 triệu đồng. Đây là giá theo nhóm sản phẩm, không phải bảng điều chỉnh riêng trong ngày 25/9; giá từng món còn phụ thuộc đặc điểm viên đá và thiết kế trang sức.

Đại diện Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP Hồ Chí Minh cho biết, vàng miếng và vàng nhẫn chủ yếu đáp ứng nhu cầu tích trữ nên sức mua phản ứng nhanh với biến động giá. Trang sức và kim cương còn gắn với nhu cầu sử dụng, cưới hỏi, quà tặng. Vì vậy, khi theo dõi thị trường sáng 25/9, người mua cần xem riêng giá của sản phẩm mình định chọn và điều kiện thu đổi, thay vì lấy mức giảm của vàng miếng để suy ra giá kim cương cũng giảm tương ứng.

Giá vàng thế giới phục hồi, nhưng vẫn chịu sức ép từ USD và lợi suất

Giá vàng phục hồi vào cuối phiên 24/9 (giờ Mỹ), nhưng đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ cao tiếp tục hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Theo dữ liệu từ trang Kitco.com, vào lúc 21 giờ ngày 24/9 (giờ New York), tức 8 giờ ngày 25/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.277 USD/ounce, tăng 3,9 USD, tương đương 0,09% so với phiên trước. Trong phiên, giá vàng dao động trong khoảng 4.244 – 4304,1 USD/ounce.

Đà phục hồi của vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD duy trì ở mức cao và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,1%, những yếu tố thường gây sức ép lên tài sản không sinh lời như vàng.

Diễn biến giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch tối 24/9 (giờ New York). Ảnh chụp màn hình: Kitco

Thị trường hiện tiếp tục nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trở lại, sau khi một loạt số liệu mới cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu đáng kể. Chỉ số PMI sơ bộ tháng 9 cho thấy khu vực tư nhân tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 5 năm. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm xuống 197.000, còn doanh số bán nhà mới tháng 8 tăng 6,4%, lên mức 684.000 căn tính theo tốc độ cả năm.

Những dữ liệu này góp phần củng cố kỳ vọng lãi suất Mỹ sẽ duy trì ở mức cao hơn. Trong phiên, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed định giá khoảng 2/3 đến 70% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10. Nếu các số liệu kinh tế tiếp tục cho thấy sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế dư địa tăng của vàng.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày 25/9, trong đó có đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8 và chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 9, sẽ tiếp tục được thị trường theo dõi. Số liệu mạnh hơn dự kiến có thể gia tăng sức ép lên vàng, trong khi những tín hiệu yếu hơn sẽ giúp kiểm chứng liệu làn sóng bán ra sau khi giá giảm dưới 4.300 USD/ounce trong tuần này đã suy yếu hay chưa.

Bên cạnh chính sách tiền tệ Mỹ, diễn biến tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với thị trường vàng thông qua giá dầu và kỳ vọng lạm phát.

Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran chưa tạo ra tiến triển rõ rệt, trong khi hai bên vẫn bất đồng về các điều kiện chấm dứt xung đột. Tehran tiếp tục ưu tiên yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent cuối phiên ở khoảng 105,42 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở mức khoảng 94,30 USD/thùng. Giá dầu tăng có thể hỗ trợ vàng thông qua nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn trước những rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, dầu đắt hơn cũng làm gia tăng sức ép lạm phát, từ đó có thể đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Vì vậy, tác động của căng thẳng địa chính trị đối với giá vàng hiện mang tính hai chiều.

Vàng trang sức được bày bán tại cửa hàng ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Về kỹ thuật, vùng 4.311-4.347 USD/ounce là kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua vùng này, giá vàng có thể hướng tới 4.400 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, 4.252 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ gần nhất; nếu bị phá vỡ, áp lực giảm có thể gia tăng.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng vùng 4.235 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi. Nếu mức này bị phá vỡ, vàng có thể bước vào một đợt điều chỉnh sâu hơn, với vùng 4.000 USD/ounce trở thành mục tiêu được chú ý.

Như vậy, dù vàng đã phục hồi vào cuối phiên 24/9 và đóng cửa trên 4.270 USD/ounce, thị trường vẫn đứng trước sức ép từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu cao và kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 10. Diễn biến của các số liệu kinh tế Mỹ cùng tình hình tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá vàng trong các phiên tới.