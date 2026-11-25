Giá vàng sáng 25/11/2026 tại nhiều thương hiệu trong nước duy trì mức bán ra 135 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Vàng miếng giữ giá, vàng nhẫn phân hóa

Tính đến đầu giờ sáng 25/11, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu phổ biến ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,5 - 135 triệu đồng/lượng. Với giá thu mua cao hơn 3,5 triệu đồng/lượng so với nhiều doanh nghiệp khác, Mi Hồng duy trì chênh lệch mua - bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 129,7 - 135 triệu đồng/lượng, chênh lệch hai chiều giao dịch lên tới 5,3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mức giá giữa các thương hiệu tiếp tục có sự phân hóa đáng kể.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng. Nhẫn vàng 9999 của SJC giao dịch ở mức 128,8 - 134,8 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết nhẫn trơn 9999 ở mức 127 - 132,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý 9999 có giá mua vào 129,7 triệu đồng/lượng, bán ra 133,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng Kim Gia Bảo 24K được niêm yết ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Ngọc Thẩm công bố giá nhẫn trơn 24K ở mức 121,5 - 125 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu lớn.

GIÁ VÀNG SÁNG 25/11/2026

Đơn vị: Triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC

Vàng nhẫn và vàng tích trữ

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu niêm yết các thương hiệu. Ghi nhận đầu giờ sáng 25/11/2026.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm 2%

Trên thị trường quốc tế, giá vàng quay đầu giảm sau phiên phục hồi mạnh đầu tuần.

Trong phiên giao dịch ngày 24/11 tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 2%, xuống 3.558,25 USD/ounce. Có thời điểm kim loại quý này lùi về 3.552,46 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giảm 2,6%, xuống 3.557,80 USD/ounce.

Đầu giờ sáng 25/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh vùng 3.560 USD/ounce.

Áp lực bán gia tăng sau những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ từ các quan chức Fed. Thị trường đang nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12.

Bên cạnh đó, đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng khiến nhà đầu tư phải thanh lý một phần vị thế trên thị trường kim loại quý.

Tâm điểm của thị trường trong ngày 25/11 là số liệu lạm phát theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 của Mỹ, một trong những căn cứ quan trọng để Fed quyết định chính sách lãi suất.