Giá vàng sáng 24/10: Vàng miếng SJC duy trì mốc 142 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC duy trì mốc 142 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh hoạ)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến tương đối trầm lắng. Sau những nhịp biến động trước đó, phần lớn doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên giá niêm yết, trong khi một số thương hiệu điều chỉnh giảm nhẹ.

Theo ghi nhận, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và PNJ được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch liền trước.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào 139 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng mua vào ở mức 137,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 142 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua vào 140 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá mua vào có sự chênh lệch giữa các doanh nghiệp, giá bán ra vàng miếng SJC tại các đơn vị được khảo sát vẫn duy trì quanh mốc 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự điều chỉnh ở một số thương hiệu

Tại PNJ, vàng nhẫn trơn 999.9 được giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99 có giá mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Kitco cho thấy giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.994,90 USD/ounce, giảm khoảng 0,71% so với phiên liền trước.

Theo nhận định của giới phân tích, thị trường vàng đang duy trì tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến cung - cầu và những biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

Trong bối cảnh giá vàng có sự điều chỉnh, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp vẫn là yếu tố nhà đầu tư cần cân nhắc khi giao dịch, nhằm hạn chế rủi ro trước những biến động khó lường của thị trường.