Giá vàng SJC sáng 23/11 tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Lúc 8 giờ 30 phút sáng 23/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá trước giờ mở cửa là 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC loại 5 chỉ bán ra 135,02 triệu đồng/lượng, loại 0,5 - 2 chỉ bán ra 135,03 triệu đồng/lượng.

Đây là lần đầu tiên giá vàng miếng SJC tăng trở lại sau bốn phiên giảm liên tiếp từ ngày 18/11 và hai ngày cuối tuần đi ngang. Tuần trước, giá bán vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng, giá mua vào giảm 6 triệu đồng/lượng; mức tăng sáng nay giúp giá bán lấy lại khoảng 37% mức giảm của tuần trước. Chênh lệch mua - bán vàng miếng vẫn giữ ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Khác với vàng miếng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 - 5 chỉ đứng yên ở mức 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng; loại 0,3 - 0,5 chỉ ở mức 127,3 - 133,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn SJC duy trì ở mức 6 triệu đồng/lượng, còn giá bán vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 1,7 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99% của SJC ở mức 126,3 - 132,3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng SJC niêm yết sáng 23/11. Ảnh chụp màn hình

Tại các đơn vị mua bán vàng khác, giá trước giờ mở cửa chưa thay đổi so với cuối tuần. DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng bán ra 133,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào lần lượt là 128 triệu đồng, 128,3 triệu đồng và 132 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm niêm yết 128,5 - 133 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau đợt điều chỉnh, giá bán vàng miếng tại SJC cao hơn các đơn vị khác 1,5 - 2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, trước giờ mở cửa, DOJI niêm yết 128 - 133 triệu đồng/lượng, Phú Quý 128 - 132 triệu đồng/lượng và PNJ 126 - 131,5 triệu đồng/lượng.

Do giá thế giới tăng nhanh hơn, khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới thu hẹp nhẹ. Quy đổi theo giá bán USD tại Vietcombank (25.940 đồng/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,2 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế, phí. Vàng miếng SJC cao hơn mức này khoảng 21,8 triệu đồng/lượng, giảm so với mức khoảng 22,9 triệu đồng/lượng cuối tuần trước. Trong khi giá bán vàng miếng SJC tăng khoảng 1,1%, giá vàng thế giới tăng khoảng 2,3%.

Trên thị trường quốc tế, lúc 8 giờ 30 phút sáng 23/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.618,8 USD/ounce, tăng 80,6 USD/ounce, tương đương 2,28% so với giá đóng cửa phiên cuối tuần trước. Đây là phiên tăng đầu tiên sau năm phiên giảm liên tiếp, trong đó tuần trước giá vàng mất khoảng 8,6%, xuống mức thấp nhất 14 tháng.

Đà phục hồi diễn ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của đài CBS ngày 22/11, cảnh báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể mắc sai lầm chính sách nếu thắt chặt quá mức. Ông Bessent cho rằng điều kiện tài chính đã thắt chặt đáng kể trong vài tháng qua, đồng thời dẫn ra loạt phát biểu theo hướng cứng rắn của các thành viên Fed trong những tuần gần đây.

Phát biểu này được đưa ra khi thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua đợt bán tháo mạnh, xuất phát từ lo ngại về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo. Theo đó, nhà đầu tư giảm bớt đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong ngắn hạn. Xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12 giảm xuống khoảng 93,2%, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, giảm bớt sức ép lên vàng, tài sản không sinh lãi.

Dù vậy, triển vọng lãi suất vẫn là rủi ro lớn với giá vàng. Bà Anna Paulson, Chủ tịch Fed Philadelphia, cho rằng rủi ro lạm phát có thể đòi hỏi thêm một lần tăng lãi suất, củng cố kỳ vọng chi phí vay tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng.

Khảo sát hằng tuần của Kitco News công bố ngày 20/11 cho thấy 9 trong 15 chuyên gia Phố Wall, tương đương 60%, dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định nếu thủng mốc 3.500 USD/ounce, giá có thể lùi về vùng 3.430 - 3.450 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, ông Norman Liebke, chuyên gia phân tích của Commerzbank, nghiêng về khả năng giá tăng vì đợt bán tháo có thể đã đi quá xa.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần này, thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn vào thứ Năm (26/11). Trước đó, ngày 25/11, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát, cùng số liệu tăng trưởng kinh tế và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, trước cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed.

Tại thị trường trong nước, chênh lệch mua - bán vẫn ở mức cao, 5 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 6 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn SJC, trong khi giá vàng miếng cao hơn giá thế giới quy đổi gần 22 triệu đồng/lượng.

Trước đó, ông Trần Duy Phương, chuyên gia về vàng, dự báo giá vàng thế giới có thể dao động quanh 3.500 USD/ounce đến trước cuộc họp tháng 12 của Fed, thậm chí giảm thêm khoảng 100 USD/ounce trước khi phục hồi. Ông khuyến nghị người có ý định mua giải ngân thận trọng, không vay mượn hay sử dụng đòn bẩy.