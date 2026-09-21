Giá vàng sáng 21/9 giữ nhịp ổn định sau động thái của Fed

Vào lúc 20 giờ 27 phút tối 20/9 giờ New York (tức 7 giờ 27 phút giờ Việt Nam sáng 21/9), theo dữ liệu trên Kitco.com, giá vàng giao ngay ở mức 4.365,50 USD/ounce, giảm 0,27 %.

Tại thị trường trong nước mở phiên sáng 21/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Phú Quý cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần qua, mức giá này không đổi.

Tuy nhiên tại Công ty Mi Hồng tăng 100.000 đồng/lượng, mua vào lên 144,7 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng…

Tại thị trường vàng nhẫn, giá vàng duy trì khá ổn định. Theo đó, Công ty SJC mua vào 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý mua vào 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng/lượng…

Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 137,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí)

Đối với thị trường thế giới, giá vàng đi ngang khi các nhà giao dịch đánh giá rủi ro lạm phát kéo dài và lộ trình lãi suất sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lần đầu tăng lãi suất kể từ năm 2023.

Vào lúc 20 giờ 27 phút tối 20/9 giờ New York (tức 7 giờ 27 phút giờ Việt Nam sáng 21/9), theo dữ liệu trên Kitco.com, giá vàng giao ngay ở mức 4.365,50 USD/ounce, giảm 0,27 %. Trong phiên, giá vàng dao động trong biên độ từ 4.358,30 đến 4.382,80 USD/ounce.

Một số quan chức Fed dự kiến sẽ phát biểu công khai trong tuần này, sau khi nhất trí tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25 điểm phần trăm) tại cuộc họp ngày 15 - 16/9. Động thái này nhằm góp phần hạ nhiệt lạm phát, vốn đã không đạt mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm qua. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi những phát biểu này để tìm manh mối về nhịp độ điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Theo CNBC (Mỹ), Fed đã phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Công cụ FedWatch của CME cho biết giới giao dịch hiện dự đoán khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 là 58%.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận Thị trường Toàn cầu tại EverBank, cho biết: “Hiện giá vàng đang kiểm định ngưỡng kháng cự trong vùng 4.400-4.440 USD/ounce. Nếu vượt qua ngưỡng này, giá vàng có thể mở ra dư địa tăng cao hơn”.

Theo Kitco News, tuần này tương đối trầm lắng về mặt dữ liệu kinh tế, tuy nhiên thị trường vẫn sẽ đón nhận một số chỉ số ở mức độ quan trọng thứ cấp. Vào sáng 22/9, các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 9 của S&P Global. Tiếp đó, vào ngày 23/9, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại vào tuần này. Ông nhận định: "Nửa sau của tuần là giai đoạn tích cực đối với các tài sản rủi ro". Cùng quan điểm, ông Michael Moor, người sáng lập Moor Analytics, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích tại CPM Group đã đưa ra khuyến nghị "mua" với mức giá mục tiêu ban đầu là 4.590 USD/ounce trong khoảng thời gian từ ngày 17/9 đến ngày 2/10, cùng mức cắt lỗ tại 4.270 USD/ounce.

Mặc dù vàng được xem là một kênh phòng ngừa lạm phát nhưng môi trường lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này khi gia tăng sức hút của các tài sản sinh lãi.

“Thâm hụt tài khóa gia tăng, gánh nặng nợ cao hơn, khả năng đồng USD suy yếu trong thời gian tới, cùng với kỳ vọng Fed sẽ nối lại chu kỳ nới lỏng chính sách vào năm tới, sẽ hỗ trợ giá vàng bất chấp những biến động trong ngắn hạn”, ngân hàng UBS nhận định trong một báo cáo.

Giá USD đứng yên, NDT tiếp đà tăng

Mở phiên sáng 21/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) trong nước đứng yên, trong khi tỷ giá với Nhân dân tệ (NDT) tiếp đà tăng. Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay niêm yết tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 VND/USD, không đổi so với sáng 18/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.355 - 26.919 VND/USD.

Tại một số ngân hàng thương mại lúc 8 giờ 15 sáng 21/9, giá USD cũng giữ nguyên mức niêm yết như cuối tuần trước. Cụ thể, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.820 VND/USD mua vào và 26.200 VND/USD bán ra.

Trong khi đó, đồng NDT tiếp tục được điều chỉnh tăng giá. Vietcombank tăng lần lượt 5 đồng và 2 đồng đối với chiều mua vào và bán ra, đưa giá NDT lên mức 3.822 - 3.941 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tại BIDV, giá NDT giao dịch ở mức 3.809 - 3.954 VND/NDT (mua vào - bán ra), cùng tăng 6 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 18/9.

Một số ngoại tệ khác biến động trái chiều. Cụ thể, giá euro giảm 27 đồng so với cuối tuần qua khi mua vào xuống 29.410 đồng, bán ra còn 30.627 đồng. Trong khi đó, bảng Anh tăng 63 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 34.315 đồng, bán ra 35.387 đồng; yen Nhật cũng bật tăng 1,35 đồng khi mua vào 161,98 đồng, bán ra lên 171,3 đồng...