Giá vàng sáng 18/10: Giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu tuần

So với giá đầu tuần, vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng miếng, vàng nhẫn cùng giảm giá so với đầu tuần

Theo bảng giá của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 8 giờ ngày 18/10, vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng loại 5 chỉ có giá bán 143,62 triệu đồng/lượng; loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ bán ở mức 143,63 triệu đồng/lượng.

So với mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ghi nhận lúc 9 giờ ngày 12/10, vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ cũng giảm tương ứng, từ 141,3-144,3 triệu đồng/lượng xuống 140,1-143,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn vẫn thấp hơn vàng miếng cùng thương hiệu 500.000 đồng/lượng.

Trong tuần, giá vàng trong nước có thời điểm xuống thấp hơn mức ghi nhận ngày 18/10. Sáng 15/10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào, 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với mốc này, giá ngày cuối tuần phục hồi 300.000 đồng/lượng nhưng chưa bù được phần giảm trước đó.

Giá vàng sáng 18/10 không đổi so với ngày 17/10. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù giá vàng đứng yên trong những ngày cuối tuần nhưng khoảng cách mua - bán tại SJC chưa thu hẹp. Với người mua vàng miếng SJC ở mức 143,6 triệu đồng/lượng ngày 18/10, giá thu mua của doanh nghiệp cần tăng từ 140,6 triệu đồng lên bằng số tiền đã trả mới đạt hòa vốn, chưa tính chi phí khác. Khoảng tăng cần thiết là 3 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 2,13% so với giá mua vào hiện tại. Vì vậy, một nhịp tăng của giá bán chưa đủ phản ánh hiệu quả thực tế đối với người đang nắm giữ.

Khoảng cách với thị trường quốc tế vẫn còn đáng kể. Lấy giá vàng giao ngay chốt tuần 4.164,1 USD/ounce và tỷ giá bán USD tại Vietcombank 26.080 đồng làm cơ sở, giá thế giới quy đổi khoảng 130,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, giá bán vàng miếng SJC cao hơn khoảng 12,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán vàng nhẫn SJC cao hơn khoảng 12,2 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách chênh lệch mua - bán vàng vẫn duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định, chưa có cơ sở khẳng định thị trường đã tạo đáy. Ông lưu ý người đang nắm giữ cần có kế hoạch quản trị rủi ro, xác định trước mức thua lỗ có thể chấp nhận và tuân thủ nguyên tắc đã đặt ra.

Các chuyên gia tài chính khác cũng cho rằng, giá vàng giảm chưa đồng nghĩa vàng đã rẻ. Hiệu quả nắm giữ còn phụ thuộc tỷ giá, chênh lệch trong nước với quốc tế và khoảng cách mua bán. Các chuyên gia khuyến nghị, người dân xác định mục tiêu tích lũy, nhu cầu tiền mặt và khả năng chịu rủi ro; bảo đảm quỹ dự phòng, tránh vay nợ để mua vàng hoặc liên tục mua thêm chỉ nhằm hạ giá vốn.

Giá vàng phục hồi cuối tuần, triển vọng còn trái chiều

Trên thị trường thế giới, giá vàng phục hồi trong những phiên cuối tuần sau khi chịu sức ép từ số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng. Tuy nhiên, giá vàng vẫn khép lại tuần giao dịch với mức giảm nhẹ, trong bối cảnh giới đầu tư chưa thống nhất về triển vọng giá trong tuần tới.

Ảnh chụp giao dịch lúc 16 giờ 59 phút ngày 16/10, kết thúc tuần giao dịch tại thị trường Mỹ.

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.193,59 USD/ounce vào tối 11/10 và có thời điểm vượt 4.200 USD/ounce, trước khi đạt đỉnh tuần 4.216,91 USD/ounce ngày 12/10. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, gây sức ép lên vàng.

Áp lực bán gia tăng ngày 14/10 sau khi số liệu công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại lạm phát dai dẳng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Giá vàng có lúc giảm xuống 4.073,35 USD/ounce, mức thấp nhất trong tuần.

Trong hai phiên tiếp theo, giá vàng phục hồi khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) cao hơn kỳ vọng không ngăn được đà hồi phục ngày 15/10. Sang ngày 16/10, việc các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh không phát đi tín hiệu rõ ràng về khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng 10 cũng góp phần xoa dịu tâm lý thị trường.

Vào lúc đóng phiên tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.164,1 USD/ounce, giảm 0,58% so với tuần trước. Như vậy, dù phục hồi đáng kể từ mức thấp nhất tuần, giá vàng vẫn chưa thể duy trì ổn định trên ngưỡng 4.200 USD/ounce.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy giới chuyên gia Phố Wall chưa có sự đồng thuận về hướng đi của giá vàng. Trong số 12 nhà phân tích tham gia khảo sát, có 4 người (33%) dự báo giá tăng, 2 người (17%) cho rằng giá giảm, trong khi 6 người (50%) nhận định giá có thể đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng rõ ràng.

Trái lại, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân có phần bi quan hơn. Trong số 139 người tham gia khảo sát trực tuyến, 45% dự báo giá vàng giảm trong tuần tới, 43% kỳ vọng giá tăng và 12% cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tích lũy.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce. Trong khi đó, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nghiêng về kịch bản giá tăng và nhận định mốc 4.000 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi.

Ở chiều ngược lại, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX Bullion, cho rằng chưa có đủ cơ sở để khẳng định đợt điều chỉnh đã kết thúc. Theo ông, triển vọng ngắn hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm, dù xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực.

Trong tuần tới, thị trường sẽ theo dõi các số liệu về khởi công xây dựng nhà ở, giấy phép xây dựng, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, cùng các chỉ số quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ và khảo sát tâm lý người tiêu dùng Mỹ. Bên cạnh đó, diễn biến xung đột Mỹ - Iran và biến động giá năng lượng tiếp tục là những yếu tố cần chú ý.