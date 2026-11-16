Giá vàng sáng 16/11: trong nước SJC giữ 137,5 triệu đồng/lượng, thế giới chờ tín hiệu Fed

Vàng nữ trang được bày bán tại một cửa hàng vàng ở trung tâm thương mại TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận lúc 8 giờ 31 phút sáng 16/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với mức niêm yết ngày 15/11, lần điều chỉnh gần nhất trước giờ mở cửa sáng nay. Giá vàng nhẫn và vàng nữ trang tại SJC cũng không thay đổi.

DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết vàng miếng ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 135 - 138 triệu đồng/lượng, cao hơn 500.000 đồng/lượng mỗi chiều; Bảo Tín Minh Châu mua vào 133,8 triệu đồng/lượng, bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn 99,99% loại 1 - 5 chỉ của SJC ở mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, Phú Quý 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, PNJ 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng, giá bán cao hơn vàng miếng SJC 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC niêm yết sáng 16/11. Ảnh chụp màn hình

Như vậy, thị trường trong nước bước vào tuần mới sau bốn phiên giảm liên tiếp. Tuần trước, vàng miếng SJC mở cửa ở 138 - 141 triệu đồng/lượng, có lúc lên 142 triệu đồng/lượng sáng 9/11, rồi giảm từ ngày 11/11 sau khi giá thế giới lao dốc. Tính chung, giá giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều và đang ở vùng thấp nhất khoảng 11 tháng. So với đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng ngày 29/1, giá bán ra hiện thấp hơn 53,8 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 28%.

Khoảng cách giá bán giữa vàng nhẫn và vàng miếng tại SJC chỉ còn 200.000 đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới lại nới rộng. Quy đổi theo giá bán USD tại Vietcombank (25.910 đồng/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,1 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế, phí. Vàng miếng SJC cao hơn mức này khoảng 16,4 triệu đồng/lượng, trong khi đầu tuần trước khoảng cách là 14,5 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân là giá trong nước giảm khoảng 2,5% trong tuần qua, chậm hơn mức giảm khoảng 4,5% của giá thế giới.

Trước diễn biến này, các chuyên gia khuyến nghị người mua không coi mức giảm là tín hiệu bắt đáy. PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, cho rằng giá giảm giúp mức mua vào hấp dẫn hơn so với thời điểm lập đỉnh, nhưng không có nghĩa vàng đã thực sự rẻ hoặc chạm đáy, bởi thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh nếu các yếu tố bất lợi chưa được giải tỏa. Vì vậy, chênh lệch mua - bán 3 - 4 triệu đồng/lượng có thể khiến người mua lỗ ngay sau khi giao dịch.

Trên thị trường quốc tế, lúc 8 giờ 31 phút sáng 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.876,4 USD/ounce, thấp hơn 12,8 USD/ounce so với mức 3.889,2 USD/ounce cùng thời điểm sáng 14/11. Đầu phiên châu Á sáng nay, giá có lúc tăng 0,3% lên 3.892 USD/ounce trước khi quay đầu giảm.

Tuần trước, giá vàng thế giới giảm khoảng 4,5%, từ 4.066 USD/ounce xuống quanh 3.884 USD/ounce, có lúc chạm 3.852 USD/ounce ngày 12/11, mức thấp nhất hơn một năm. Đà giảm bắt đầu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn dự báo 0,3%; CPI lõi tăng 0,3%, cao hơn dự báo 0,2%. Giá dầu tăng trở lại do kỳ vọng hòa bình ở Trung Đông suy giảm, đồng USD lên mức cao nhất 19 tháng, trong khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất thêm.

Hiện thị trường định giá khoảng 94% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 và 6% khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ngày 13/11 ở mức 5,15%. Lãi suất và lợi suất trái phiếu cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Trong khảo sát hằng tuần của Kitco với 13 nhà phân tích, 10 người (62%) dự báo giá giảm trong tuần này. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng giá chưa tạo đáy; nếu thủng vùng 3.750 USD/ounce, giá có thể về 3.500 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, ông James Stanley, chuyên gia chiến lược của Forex.com, kỳ vọng giá sẽ trở lại trên 4.000 USD/ounce.

Tuần này, nhà đầu tư chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong ngày 16/11 (giờ Mỹ) và biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed công bố ngày 18/11 để đánh giá mức độ thắt chặt chính sách trong tháng 12.

Khách hàng lựa chọn mua vàng tại cửa hàng kim hoàn ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tại thị trường trong nước, chênh lệch mua - bán vàng miếng hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI và 3,7 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu; vàng nhẫn SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia tài chính khuyến nghị, khi giá thế giới còn biến động theo kỳ vọng lãi suất Mỹ và mức chênh với giá thế giới ở trên 16 triệu đồng/lượng, người mua cần tính đến rủi ro giá trong nước tiếp tục điều chỉnh trước khi giao dịch.