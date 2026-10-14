Giá vàng sáng 14/10 đồng loạt điều chỉnh giảm

Vàng nhẫn tròn trơn 9999 loại 1 lượng. Ảnh TTXVN

Lúc 9 giờ, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC loại 1 lượng trở lên ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày 13/10. Tương tự, vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giảm về mức 140,3 - 143,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, tại Hà Nội, cửa hàng vàng tư nhân Phú Quý giao dịch vàng miếng SJC ở mức 139,8 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm 800.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua; vàng nhẫn 9999 quanh mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm 500.000 đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng điều chỉnh giảm vàng miếng SJC về quanh mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), vàng nhẫn tròn trơn giao dịch quanh 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng chịu áp lực trước báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 13/10 (giờ New York) khi nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo lạm phát của Mỹ. Dù đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu dài hạn hạ nhiệt, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm vẫn gây sức ép lên kim loại quý.

Lúc 20 giờ 30 phút ngày 13/10 theo giờ New York, tức 7 giờ 30 phút ngày 14/10 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng quanh 4.159 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,5 triệu đồng/lượng.

Vàng khởi đầu phiên quanh vùng 4.190 USD/ounce và có lúc tiến sát 4.200 USD, nhưng sau đó chịu áp lực bán khá rõ. Giá giảm dần về vùng 4.150 USD vào giữa phiên, trước khi hồi phục nhẹ và ổn định quanh 4.160 USD. Việc không giữ được mốc 4.200 USD cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế trước thời điểm Mỹ công bố dữ liệu CPI.

Yếu tố chính gây sức ép lên vàng là kỳ vọng lãi suất. Thị trường hiện chỉ định giá khoảng 19% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng xác suất có thêm một đợt tăng vào tháng 12 vẫn ở mức cao, khoảng 88%. Điều này cho thấy giới đầu tư tin rằng Fed có thể tạm thời đứng ngoài trong cuộc họp sắp tới nhưng vẫn chưa kết thúc quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tín hiệu từ thị trường trái phiếu cũng khá trái chiều. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm về quanh 5,22%, trong khi lợi suất 30 năm lùi xuống dưới 5,58%. Tuy nhiên, lợi suất kỳ hạn hai năm lại tăng lên trên 4,81%, phản ánh kỳ vọng lãi suất ngắn hạn vẫn ở mức cao. Với vàng, điều này tiếp tục tạo lực cản do kim loại quý không mang lại lợi suất.

Tâm điểm của thị trường hiện là báo cáo CPI tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 14/10. Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 có thể giảm, qua đó tạo điều kiện để vàng phục hồi. Ngược lại, nếu lạm phát lõi tiếp tục ở mức cao, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tăng trở lại, gây thêm áp lực lên giá vàng.

Sau CPI, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi chỉ số PPI tháng 9, giá xuất nhập khẩu và các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Những dữ liệu này sẽ giúp thị trường đánh giá rõ hơn liệu Fed có đủ lý do để tiếp tục nâng lãi suất trước cuối năm hay không.

Tình hình tại eo biển Hormuz và Trung Đông tiếp tục tạo tác động hai chiều. Dầu Brent giảm khoảng 0,9% xuống 105,69 USD/thùng, trong khi WTI tăng nhẹ lên 94,14 USD/thùng. Căng thẳng hàng hải và xung đột trong khu vực vẫn hỗ trợ nhu cầu phòng ngừa rủi ro đối với vàng, nhưng nếu giá dầu tăng trở lại, áp lực lạm phát cũng có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Nhìn chung, giá vàng đang tạm thời chịu sức ép khi thị trường giảm vị thế trước báo cáo CPI. Trong ngắn hạn, hướng đi tiếp theo nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào mức độ nóng của lạm phát Mỹ và cách dữ liệu này làm thay đổi kỳ vọng đối với đợt tăng lãi suất tháng 12 của Fed.