Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khép lại tuần giao dịch đầy biến động, giá vàng thế giới nối dài chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp trong ngày 20/11 (giờ Mỹ), rơi xuống mức thấp nhất trong 14 tháng và hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng.

Triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất cùng làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã kích hoạt các lệnh thanh lý bắt buộc, đẩy thị trường kim loại quý chìm trong sắc đỏ.

Vào lúc 3 giờ 25 phút sáng ngày 21/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 3% xuống còn 3.514,08 USD/ounce, sau khi chạm mức đáy 3.502,49 USD/ounce trong phiên, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Tính chung cả tuần, giá kim loại quý này đã mất khoảng 9,4%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 20/3/2026. Trên thị trường kỳ hạn, giá vàng giao tháng 12/2026 của Mỹ cũng chốt phiên giảm 4,6%, xuống 3.515,40 USD/ounce.

Áp lực bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong phiên cuối tuần đã tác động trực tiếp đến thị trường vàng. Thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic không đủ sức khôi phục niềm tin của giới đầu tư vào nhóm cổ phiếu AI, khiến các chỉ số chứng khoán tại Mỹ lao dốc và đẩy thị trường chứng khoán châu Á hướng tới tuần giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2020.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty môi giới High Ridge Futures, nhận định làn sóng bán tháo cổ phiếu AI đang buộc giới đầu tư phải thanh lý các hợp đồng mua bán vàng đang mở để bù đắp thua lỗ.

Chuyên gia phân tích thị trường Jim Wyckoff tại American Gold Exchange cũng cho rằng áp lực bán trên sàn chứng khoán đã kích hoạt các lệnh gọi ký quỹ, kéo theo lực bán lan sang thị trường kim loại quý.

Bên cạnh diễn biến chứng khoán, lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed tiếp tục đè nặng lên giá vàng suốt cả tuần qua. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 10/2026 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) do Fed công bố ngày 18/11 cho thấy đa số các nhà hoạch định chính sách dự báo cần tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát dai dẳng. Thậm chí, một số thành viên còn đề cập đến phương án tăng 0,5 điểm phần trăm nếu áp lực giá cả diễn biến xấu hơn.

Cùng với đó, hàng loạt quan chức Fed trong tuần đồng loạt phát đi tín hiệu thắt chặt chính sách, từ Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeffrey Schmid, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cho tới hai Thống đốc Fed là ông Christopher Waller và ông Michael Barr.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo tới 96% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12/2026.

Kỳ vọng lãi suất đi lên đã đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm neo quanh mức 5,14%, đồng thời đưa đồng USD lên mức cao nhất trong 19 tháng (tương đương vùng đỉnh kể từ tháng 4/2025). Những yếu tố này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng và khiến kim loại quý này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Nhìn lại diễn biến cả tuần, giá vàng mở đầu bằng phiên giảm 0,8% trong ngày 16/11 và có lúc chạm 3.830 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 vào thời điểm đó, trong khi giá vàng kỳ hạn chốt phiên giảm 0,9% xuống 3.853 USD/ounce.

Sang phiên 17/11, kim loại quý này chật vật tìm đà phục hồi quanh ngưỡng 3.853,36 USD/ounce (giảm 0,07%). Tuy nhiên, ngay sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 10/2026 vào phiên 18/11, giá vàng giao ngay đã lao dốc 3,2% xuống 3.726,19 USD/ounce, trước khi tiếp tục giảm thêm 1,3% xuống 3.674,13 USD/ounce trong phiên 19/11.

Cùng chung đà suy yếu của vàng, toàn bộ nhóm kim loại quý khác đều hướng tới tuần giảm giá thứ hai liên tiếp. Trong phiên 20/11, giá bạc giao ngay giảm 4,1% xuống 40,99 USD/ounce, thấp hơn 66,3% so với mức đỉnh lịch sử 121,64 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1/2026. Giá bạch kim giảm 3,4% xuống 1.296,50 USD/ounce, còn giá palladium lùi 2,1% xuống 890,19 USD/ounce.

Đánh giá về triển vọng sắp tới, chuyên gia phân tích độc lập Tai Wong dự báo giá vàng có thể lùi sâu về vùng 3.350-3.450 USD/ounce trong những tuần tới do thiếu lực đẩy hỗ trợ từ Fed. Tuy vậy, ông Jim Wyckoff nhận định rằng dù giá có thể giảm thêm trong vài phiên tới, thị trường vàng và bạc nhiều khả năng sẽ sớm tìm thấy vùng đáy.

Về dài hạn, ông Chris Gaffney, Giám đốc phụ trách thị trường thế giới tại EverBank, cho rằng thị trường cần chứng kiến nhu cầu mua vào mạnh mẽ hơn từ người tiêu dùng và các ngân hàng trung ương để phục hồi, đồng thời lưu ý những lo ngại xoay quanh AI có thể sớm thúc đẩy giới đầu tư quay lại tìm kiếm sự an toàn từ các "tài sản cứng" như vàng./.