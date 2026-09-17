Giá vàng rơi sau cú nâng lãi suất của Fed

Sáng 17/9, giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống. Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Hiện SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và PNJ cùng niêm yết vàng miếng ở mức 142,8 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở thị trường vàng nhẫn, giá mua vào hiện dao động 142,3-143 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra nằm trong khoảng 145,3-147 triệu đồng/lượng. So với đầu giờ sáng, giá vàng nhẫn giảm khoảng 200.000-700.000 đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Giá vàng kém hấp dẫn hơn khi chi phí vay tăng.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 142,7-146,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 143-147 triệu đồng/lượng, còn PNJ niêm yết 142,8-145,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế sáng 17/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.263 USD/ounce, giảm 31 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 và phát tín hiệu rằng có thể cần tiếp tục thắt chặt chính sách để kiềm chế lạm phát.

Fed đã nâng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, lên mức 3,75% - 4%. Trong khi đó, các dự báo cập nhật cho thấy khả năng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay.

Sau thông báo của Fed, đồng USD tăng giá so với euro. Điều này khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Lãi suất tăng cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Dù kim loại quý thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng không tạo ra thu nhập từ lãi nên trở nên kém hấp dẫn hơn khi chi phí vay tăng.

Trong ngắn hạn, đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục là những rào cản đối với giá vàng. Nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục thắt chặt và để ngỏ khả năng tăng thêm lãi suất trong các cuộc họp tới, giá vàng có thể chịu thêm áp lực và lùi về các vùng thấp hơn.