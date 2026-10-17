Giá vàng quay đầu tăng

Vào lúc 9h, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá bán ra vàng miếng lên mốc 143,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC trong vòng 1 tháng qua.

Mặc dù tăng nhẹ nhưng trong vòng 1 tháng qua, giá vàng miếng SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng tiếp tục trầm lắng do nhu cầu mua bán giảm, giao dịch kém sôi động, trong khi giá vàng chưa có xu hướng tăng trở lại rõ rệt.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương và có giá sát với giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 140 - 143 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 141,7 - 143,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.165 USD/ounce, tăng 16 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,9 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 12,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với ngày hôm qua.