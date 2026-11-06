Giá vàng quay đầu giảm mạnh khi giá dầu tăng trở lại

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC quay đầu giảm sâu tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên ngày 5/11. Còn so với mức cao nhất vào được thiết lập sáng qua vàng đã giảm tới 3,5 triệu đồng/lượng, về mức 138,0 – 141,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng nhẫn 999.9 các thương hiệu cũng đi xuống. Cụ thể, nhẫn SJC giảm về mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 136,3 – 140,3 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 136,9 – 140,9 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 137,0 – 141,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 137,5 – 140,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng đã giảm tới 3,5 triệu đồng mỗi lượng từ mức cao nhất phiên hôm qua

Trên thế giới, sau khi vượt 4.100 USD/ounce, giá vàng đã quay đầu điều chỉnh. Dù vậy, thị trường kim loại quý vẫn duy trì được đà tăng trong phiên Mỹ và châu Âu, với mức tăng khoảng 28 USD mỗi ounce khi khép phiên Mỹ.

Tuy nhiên, sang đến phiên châu Á, giá vàng lại điều chỉnh giảm. Tính đến 10h sáng theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay đã giảm gần 26 USD mỗi ounce, giao dịch quanh 4.064 USD/ounce.

Việc giá dầu phục hồi đã khiến vàng giảm bớt sức hấp dẫn, do mối lo lạm phát hiện hữu trở lại làm gia tăng xác suất Fed sẽ tăng lãi suất.

Cụ thể, trong phiên 5/11 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá dầu thô đã tăng mạnh với hợp đồng dầu Brent tăng 3,8% lên mức 98,29 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 2,7%, lên 90,52 USD/thùng. Trước đó, trong phiên ngày 04/11, cả hai loại dầu chuẩn đều lao dốc hơn 8%, xuống mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ đầu tháng 9.

Giá dầu tăng khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran, trong bối cảnh các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Cụ thể, thông tin về các tàu chở dầu va phải thủy lôi tại Trung Đông hoặc trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục khiến thị trường lo ngại. Nhà đầu tư cũng bất an trước việc Iran chưa thay đổi lập trường trong các cuộc đàm phán với Mỹ.