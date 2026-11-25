Giá vàng sáng nay (25/11) trên thị trường thế giới lúc 9h20 đang neo ở mức 3.563,8 USD/ounce - giảm 87,42 USD/ounce so với mở cửa phiên.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng gần 111 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quay đầu giảm mạnh.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh do thị trường đang gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 8-9/12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất tăng 25 điểm cơ bản đã lên tới 95,1%, so với 88,6% hôm thứ Sáu.

Quan điểm thắt chặt tiền tệ được củng cố sau phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, khi ông cho rằng Fed vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Lạm phát được dự báo ở mức 3,5% vào cuối năm 2026 và chỉ trở lại mục tiêu trong năm 2028.

Đáng chú ý, vàng vẫn giảm dù đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Điều này cho thấy kỳ vọng lãi suất cao và xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang tài sản rủi ro đang lấn át các yếu tố hỗ trợ kim loại quý.

Bên cạnh đó, sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và AI sau thông tin Nvidia tái bổ nhiệm Jensen Huang làm Chủ tịch kiêm CEO ngày 23/11 cũng cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Trong khi căng thẳng Mỹ-Iran và bất ổn tại eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, lực đỡ này vẫn chưa đủ để đảo chiều giá vàng.

PMI tổng hợp tháng 11 của Mỹ giảm từ 55,9 xuống 54,6 điểm, cho thấy hoạt động kinh doanh chậm lại. Tuy nhiên, chi phí đầu vào và giá bán tiếp tục tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát vẫn dai dẳng.

Tâm điểm chú ý hiện là báo cáo thu nhập, chi tiêu cá nhân tháng 10, đặc biệt là chỉ số giá PCE, dự kiến công bố tối 25/11 theo giờ Việt Nam.

Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể tiếp tục gia tăng, gây thêm sức ép lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu hạ nhiệt sẽ mở ra cơ hội phục hồi cho kim loại quý.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý SJC, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty vàng bạc đá quý SJC sáng nay niêm yết ở mức 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 126 - 131,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 128 - 132 triệu đồng/lượng.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng.