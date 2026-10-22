Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất gần một tuần

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 18 giờ 12 phút theo giờ GMT (1 giờ 12 phút sáng 22/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.137,94 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15/10 trong phiên giao dịch trước đó. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 của Mỹ chốt phiên tăng 0,2%, lên 4.150 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, được xem là mức tham chiếu, giảm phiên thứ hai liên tiếp, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – tài sản không sinh lãi.

Hiện các nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 27-28/10 và báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào tuần tới để tìm thêm manh mối về định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty Zaner Metals, nhận định thị trường hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, nhưng nhiều khả năng phải đến tháng 12. Khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 đã giảm đáng kể. Ông cho rằng giá vàng có thể tiếp tục dao động trong một biên độ nhất định trong thời gian tới, nhưng xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về giảm.

Gần như tất cả các nhà kinh tế tham gia các khảo sát mới đây của truyền thông đều dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này và tăng lãi suất vào tháng 12. Theo đó, các nhà hoạch định chính sách lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, dù lạm phát vẫn dai dẳng và thông thường có thể đòi hỏi các biện pháp mạnh tay hơn. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự báo khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 là 88%.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, song lãi suất tăng lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này, khi các nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên những tài sản mang lại lợi suất.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại ngân hàng UBS, nhận định trong ngắn hạn, giá vàng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Theo ông, mỗi khi giá giảm xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce, lực mua lại xuất hiện và giúp giá tạo đáy. Tuy nhiên, dư địa tăng giá vẫn hạn chế chừng nào xung đột tại Trung Đông còn là yếu tố tác động đến thị trường.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4%, xuống 57,73 USD/ounce; giá bạch kim giảm 0,9%, xuống 1.633,65 USD/ounce; còn giá palladium giảm 0,9%, xuống 1.092,75 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 22/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,3 – 142,32 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).