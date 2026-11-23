Trang sức vàng được bày bán tại một cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lúc 7 giờ 26 phút sáng 23/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 3.578,24 USD/ounce, trong khi giá bạc tăng 2,6% lên 42,21 USD/ounce sau khi giảm mạnh 15% vào tuần trước đó. Giá bạch kim và palladium cũng đi lên.

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index giảm 0,1% sau khi tăng 0,6% vào tuần trước.

Giá kim loại quý này có thời điểm tăng tới 1,3%, lên khoảng 3.582 USD/ounce, sau khi giảm 9% trong tuần trước xuống mức thấp nhất trong 14 tháng.

Giới giao dịch đang giảm kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi những lo ngại gia tăng về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) lan rộng trên các thị trường, khiến cổ phiếu công nghệ lao dốc.

Sau đợt bán tháo trên thị trường, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Fed có nguy cơ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ nếu thắt chặt chính sách quá mức nhằm ứng phó với số liệu lạm phát mới nhất. Trước đó, nỗ lực của ông nhằm kiềm chế chi phí đi vay dài hạn ở mức cao đã kéo lợi suất giảm xuống hồi tháng 8 và tạo ra một đợt tăng giá ngắn của vàng.

Sau khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trên toàn bộ đường cong trong phiên 20/11, giới giao dịch trên thị trường hoán đổi không còn đặt cược hoàn toàn vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với chính sách tiền tệ, chốt phiên giảm 12 điểm cơ bản, diễn biến có lợi cho vàng, loại tài sản không sinh lời.

Tính từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026, giá vàng đã giảm khoảng 30% do chi phí năng lượng tăng cao thúc đẩy lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương nâng lãi suất. Kim loại quý này đã giao dịch dưới ngưỡng giá hỗ trợ 4.000 USD/ounce kể từ ngày 11/11.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 23/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 128,3 – 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).