Giá vàng nhẫn gây chú ý

Trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay (26/9), thị trường vàng trong nước giữ xu hướng đi ngang tại hầu hết doanh nghiệp. Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng cả triệu đồng

Đáng chú ý, đây đã là phiên giao dịch thứ 3 liên tiếp giá vàng miếng đi ngang. Dù vậy, tính chung trong vòng một tuần gần nhất, mặt hàng này đã giảm hơn 3 triệu đồng mỗi lượng.

Hiện tại, chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn được SJC giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vàng miếng đã lỗ khoảng 6 triệu đồng/lượng trong vòng một tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ tại doanh nghiệp này hiện cũng duy trì mức 140,9 - 143,9 triệu/lượng.

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại Công ty SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các đơn vị này hiện đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở 144,4 triệu/lượng, trong khi giá mua vào dao động quanh mức 141,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, Công ty Mi Hồng cũng đang neo giá bán vàng miếng ngang bằng với thị trường, nhưng lại chấp nhận mua vào với giá cao hơn, hiện ở mức 142,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn chạy quanh vùng 144-145 triệu đồng/lượng. Phú Quý, PNJ đang bán ra vàng nhẫn ngang bằng vàng miếng ở 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 ở 142,9 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và DOJI hiện là hai doanh nghiệp bán vàng nhẫn cao nhất thị trường và đã cao hơn cả giá bán của vàng miếng, hiện ở mức 141,5 - 145,5 triệu/lượng.

Như vậy, giá vàng nhẫn tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu đang bán ra cao hơn vàng miếng SJC đến 1,1 triệu đồng/lượng và chênh lệch mua - bán cũng neo ở mức 4 triệu đồng một lượng. Điều này khiến người mua sẽ lỗ ngay 4 triệu đồng dù giá vàng không có biến động.

Giá vàng thế giới giằng co

Xu hướng đi ngang của giá vàng trong nước đi ngược hoàn toàn với biến động của giá vàng quốc tế. Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang tăng hơn 10 USD (+0,2%), hiện giao dịch tại 4.284 USD/ounce.

Trong những phiên gần đây, giá vàng thế giới liên tục biến động khi thị trường phải cùng lúc hấp thụ nhiều tín hiệu trái chiều.

Kim loại quý chịu sức ép từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng - tài sản không sinh lãi.

Áp lực này vẫn hiện hữu ngay cả khi giá dầu quay đầu giảm trong phiên cuối tuần. Diễn biến giá dầu được hỗ trợ bởi thông tin các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York được cho là đã thảo luận về một thỏa thuận Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Washington nới lỏng các biện pháp phong tỏa kinh tế.

Nếu căng thẳng tại khu vực này hạ nhiệt, rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng có thể giảm, qua đó hạn chế một phần động lực trú ẩn đối với vàng.

Đáng chú ý, thị trường trái phiếu Mỹ tiếp tục biến động mạnh. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,16%, mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm lên 5,49%, cao nhất kể từ năm 2004. Mặt bằng lợi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, đồng thời trở thành một trong những yếu tố khiến giá kim loại quý khó duy trì đà tăng ổn định.

Bên cạnh các yếu tố về lãi suất và lợi suất, giới giao dịch cũng đang hướng sự chú ý tới quan hệ Mỹ - Trung. Chuyến thăm Mỹ trong tuần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ mang đến thêm thông tin về tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết với CNBC rằng sẽ có thêm nhiều chi tiết về các cuộc đàm phán được công bố vào ngày 28/9. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Bắc Kinh đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm hai tháng.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 135,2 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 9 triệu đồng/lượng.