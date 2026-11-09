Giá vàng ngày 9/11: Đồng loạt tăng mạnh

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng theo diễn biến giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 9/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ ngày 9/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 137,3 triệu đồng/lượng, bán ra 141,3 triệu đồng/lượng, thấp. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 136,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 500.000 đồng và 700.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 55,4 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 4.125,8 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục tăng sau 1 tuần phục hồi mạnh mẽ, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào các dữ liệu lạm phát của Mỹ. Ngày 10/11, Mỹ dự kiến công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10; tiếp đó, ngày 12/11, công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và doanh số bán nhà hiện có tháng 10; ngày 13/11 Mỹ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10.

Những dữ liệu kinh tế quan trọng này có thể đem đến cho các nhà đầu tư thêm manh mối về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đặc biệt là khả năng điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Trong ngắn hạn, theo các chuyên gia, vàng vẫn đối mặt với nguy cơ bị bán ra khi những nhà đầu tư chịu khoản lỗ lớn trên thị trường chứng khoán phải thanh lý các tài sản khác để huy động tiền mặt hoặc đáp ứng nghĩa vụ tài chính.

Mới đây, 13 nhà phân tích Phố Wall (Wall Street) đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Trong đó, 4 chuyên gia (tương đương 31%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi năm người khác (38%) cho rằng kim loại quý này sẽ giảm, 4 nhà phân tích còn lại (31) nghiêng về quan điểm trung lập.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News đã thu được 212 phiếu bầu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính (Main Street). Trong đó, 143 nhà đầu tư (tương đương 68%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 32 người khác (15%) dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá, 37 nhà đầu tư còn lại (18%) kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 102,14 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4,876%; chứng khoán Mỹ vừa trải qua tuần “lao dốc”, các chỉ số đồng loạt giảm; giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 97,85 USD/thùng đối với dầu Brent và 90,54 USD/thùng với dầu WTI.