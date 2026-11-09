Giá vàng ngày 9/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng trang sức được bày bán trong một cửa hàng vàng tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng thế giới nhích tăng nhẹ trong phiên sáng 9/11 khi giá dầu thô sụt giảm giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý bị kìm hãm đáng kể bởi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn sau dữ liệu việc làm khả quan.

Vào lúc 7 giờ 16 phút ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.073,59 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng nhích thêm 0,2%, đứng ở mức 4.082,30 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, các số liệu kinh tế Mỹ đang tạo ra rào cản cho vàng. Tăng trưởng việc làm bứt tốc trong tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% cho thấy thị trường lao động vẫn rất kiên cường.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 7 giờ 44 phút ngày 9/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,00-142,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 9/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: