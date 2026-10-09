Giá vàng ngày 9/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu tăng mạnh trở lại sau nhiều phiên đi ngang và giảm giá.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 9/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 9/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 140-144 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1 triệu đồng và 1,1 triệu đồng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 139,6-143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 61,5 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.171,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay tăng mạnh khi kết quả khả quan của phiên đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã giúp lợi suất đảo chiều hạ nhiệt.

Tuy nhiên, thị trường kim loại quý vẫn đang gặp trở ngại khi việc giá dầu tiếp tục tăng làm duy trì áp lực lạm phát và rủi ro Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chính sách vào cuối năm. Môi trường lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng vốn là tài sản không đem lại lợi suất.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME group, thị trường hiện đang dự đoán xác suất 17% FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10 và xác suất lãi suất tăng vào tháng 12 là 81%.

Theo một số chuyên gia, trong ngắn hạn, vàng khó tăng trở lại nếu lợi suất trái phiếu chưa hạ nhiệt. Giá vàng có khả năng tiếp tục giảm hoặc ít nhất duy trì đi ngang với các phiên tăng giảm đan xen.

Trong khi đó, một số nhà phân tích khác lại cho rằng, những thách thức ngày càng lớn trên thị trường trái phiếu có thể khiến vàng được đưa vào danh mục đầu tư của các tổ chức với tỷ trọng lớn hơn.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,03 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên mức 5,231%; chứng khoán Mỹ giảm điểm khi lo ngại lạm phát gia tăng; giá dầu thế giới tiếp tục tăng, giao dịch quanh mức 103,36 USD/thùng đối với dầu Brent và 90,67 USD/thùng với dầu WTI.