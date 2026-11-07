Giá vàng ngày 7/11: Vàng trong nước đi ngang sau phiên giảm sâu

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Trong phiên giao dịch hôm nay (7/11), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước không biến động so phiên hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng đảo chiều đi xuống, giao dịch quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 7/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 7/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, bằng mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 136,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 140,3 triệu đồng/lượng, đứng im ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 138-141 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 7/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 16,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.070,1 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 57/11. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới quay đầu giảm ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của nước này.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn nhiều so dự báo 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so tháng trước và tăng 3,1% so cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo việc làm khả quan cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì sức chống chịu tốt, tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tập trung ưu tiên kiểm soát lạm phát. Diễn biến này củng cố kỳ vọng FED có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, qua đó thúc đẩy đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ mạnh lên.

Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng khi lãi suất tăng, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển tiền sang các tài sản có thể sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi, kéo giá vàng đi xuống.

Thị trường hiện tập trung theo dõi các dữ liệu lạm phát của Mỹ, trong đó đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, dự kiến được công bố vào ngày 10/11, và chỉ số giá sản xuất (PPI), dự kiến công bố ngày 13/11. Những số liệu này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để đánh giá triển vọng lãi suất và xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,27 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,859%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số Nasdaq tăng 1,09%, đạt 24.579,42 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,31%, đạt 7.376,86 điểm; riêng chỉ số Dow Jones giảm 0,46%, còn 51.285,73 điểm. Giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 97,98 USD/thùng đối với dầu Brent và 90,83 USD/thùng với dầu WTI.