Giá vàng ngày 7/10: Vàng miếng SJC đi ngang phiên thứ 4 liên tiếp

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Sau chuỗi ngày giảm giá liên tiếp vừa qua, thị trường vàng trong nước khá ảm đạm, sáng nay, vàng miếng SJC đi ngang phiên thứ 4 liên tiếp, vàng nhẫn một số thương hiệu tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 7/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ ngày 7/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,2-143,2 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 139,2-143,2 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 26,5 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.136,8 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm liên tục tăng, đồng USD mạnh lên và giá dầu thế giới tăng cao gây áp lực cho kim loại quý.

Biểu đồ giá vàng thế giới 30 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Hiện, nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể giúp định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong thời gian tới, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tháng trước.

Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME group, thị trường dự báo khoảng 78% khả năng FED giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10. Trong khi đó, thị trường vẫn đặt cược đáng kể vào khả năng ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12 tới.

Theo các chuyên gia, lãi suất cao đang tạo ra tác động tiêu cực đối với các tài sản trú ẩn như vàng. Khi các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao mang lại lợi suất khoảng 5%, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang những tài sản này. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể còn điều chỉnh khi lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, về dài hạn, lạm phát dai dẳng và nhu cầu bảo toàn sức mua vẫn là những yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,69 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên mức 5,311%; chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới nhờ cổ phiếu công nghệ; giá dầu thế giới đi ngang, giao dịch quanh mức 101,49 USD/thùng đối với dầu Brent và 90,03 USD/thùng với dầu WTI.