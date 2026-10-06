Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

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Trong phiên giao dịch hôm nay (6/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước không biến động so với phiên hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng nối dài đà giảm, lùi về sát ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 6/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 6/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,3 triệu đồng/lượng, đứng im ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 13,9 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.125,9 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 6/10. (Ảnh: kitco.com)

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy, nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1%.

Dù dữ liệu việc làm Mỹ suy yếu làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng thị trường vẫn dự báo một đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, qua đó tạo áp lực lên giá vàng thế giới.

Bên cạnh đó, giá năng lượng duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ kéo dài, có thể buộc các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ổn định giá cả. Diễn biến này gây sức ép, làm giảm nhu cầu đầu tư và nhu cầu trú ẩn đối với vàng.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,14 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,320%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm kỷ lục với chỉ số Dow Jones tăng 90,94 điểm, tương đương tăng 0,18%, đạt 51.267,9 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,66%, đạt 7.773,95 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng 1,05%, đạt 27.477,31 điểm. Giá dầu thế giới tiếp tục neo ở mức cao, giao dịch quanh mức 100,63 USD/thùng đối với dầu Brent và 89,72 USD/thùng với dầu WTI.