Giá vàng ngày 5/11: Đồng loạt tăng mạnh

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Trong phiên giao dịch hôm nay (5/11), giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu trong nước bật tăng mạnh mẽ, đắt thêm hơn 2 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng quay đầu bứt phá, tiến lên trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 5/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 5/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 138,3 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so kết phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra 144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 138,9 triệu đồng/lượng và bán ra mức 142,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 78,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.137,4 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 5/11. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới lấy lại được mốc 4.000 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng trở lại đây, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, tạo thêm động lực hỗ trợ đà tăng của kim loại quý.

Giới đầu tư cho rằng, việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện có thể thúc đẩy việc thắt chặt quy chế giám sát đối với trí tuệ nhân tạo (AI).

Đánh giá triển vọng thị trường, ông Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive nhận định rằng, việc siết chặt các quy định quản lý trí tuệ nhân tạo có thể tác động đáng kể đến dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Nếu hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực này chững lại, đà tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể suy yếu, qua đó làm giảm áp lực duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Đây được xem là yếu tố có thể tạo thêm động lực hỗ trợ giá vàng.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ, dự kiến được Bộ Lao động nước này công bố vào thứ Sáu (6/11). Đây được xem là dữ liệu kinh tế quan trọng, có thể cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách lãi suất của FED trong thời gian tới.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 101,25 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,839%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh với chỉ số Dow Jones tăng 3,30%, đạt 53.356,12 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,58%, đạt 7.688,62 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 1,44%, đạt 25.736,51 điểm. Giá dầu thế giới giảm mạnh, giao dịch quanh mức 93,61 USD/thùng đối với dầu Brent và 86,84 USD/thùng với dầu WTI.