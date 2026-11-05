Giá vàng ngày 5/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Hoạt động giao dịch tại một cửa doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Sáng ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 3,4% lên 4.059,95 USD/ounce. Kim loại quý này đã chính thức lấy lại mốc 4.000 USD/ounce sau khi rơi xuống mức thấp nhất một năm là 3.869,85 USD vào cuối tháng trước. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng chốt phiên tăng 3,4% lên 4.073 USD/ounce.

Chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đã đẩy đồng USD xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng. Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng thắt chặt quy định đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và những rào cản đối với tăng trưởng kinh tế.

Các chuyên gia tại công ty American Gold Exchange nhận định việc Quốc hội Mỹ rơi vào tình trạng chia rẽ có thể gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế, từ đó buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải nghiêng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Tại Việt Nam, sáng 5/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,400-142,400 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 5/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: