Giá vàng ngày 31/10: Vàng miếng SJC giảm mạnh, về mốc 139 triệu đồng/lượng

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Trong phiên giao dịch hôm nay (31/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm hơn 2 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 31/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 136-139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 131,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 133,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 137,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 136-139 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 133,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 133,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 146,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 3.874,4 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 31/10. (Ảnh: kitco.com)

Giá dầu thế giới tăng mạnh trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Eo biển Hormuz một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau vụ tấn công nhằm vào một tàu chở dầu thương mại. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá năng lượng leo thang có thể đẩy áp lực lạm phát tăng cao, khiến các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiểm soát giá cả. Đây là yếu tố bất lợi đối với giá vàng.

Vàng là kim loại quý không tạo ra lãi suất, vì vậy khi lãi suất cao, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển tiền sang các tài sản có thể sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi, kéo giá kim loại quý đi xuống.

Bên cạnh đó, đà lao dốc của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán Mỹ đã khiến nhiều nhà đầu tư bắt buộc phải bán ra những tài sản trú ẩn an toàn như vàng để đáp ứng lệnh gọi ký quỹ.

“Thị trường kim loại quý không thể tránh khỏi sức ép khi thị trường cổ phiếu xuất hiện một đợt điều chỉnh mạnh. Lợi nhuận vốn là nền tảng thúc đẩy đà tăng của nhóm cổ phiếu AI, nhưng hiện nay, nền tảng này đang xuất hiện một vài vết rạn”, ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại quý độc lập tại New York (Mỹ), chia sẻ với hãng tin Reuters.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 101,96 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,933%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh với chỉ số Nasdaq sụt 2,86%, còn 25.473 điểm; chỉ số Dow Jones giảm 572,25 điểm, tương đương giảm 1,09%, còn 51.770,31 điểm; chỉ số S&P 500 mất 1,82%, còn 7.580,07 điểm. Giá dầu thế giới tăng mạnh, giao dịch quanh mức 113,41 USD/thùng đối với dầu Brent và 104,12 USD/thùng với dầu WTI.