Giá vàng ngày 30/9: Phục hồi sau phiên giảm mạnh

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt điều chỉnh tăng giá mua bán các sản phẩm vàng theo diễn biến giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 30/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ sáng 30/9.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ sáng 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 61,8 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.175,9 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới sáng nay hồi phục sau phiên bị bán tháo mạnh. Hiện, giá vàng vẫn đang gặp nhiều trở ngại trong bối cảnh giá dầu cao, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo quanh mức đỉnh 20 năm và kỳ vọng FED tiếp tục tăng lãi suất ngày càng gia tăng.

Thị trường đang định giá xác suất khoảng 70% FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở quanh mức 5,22% và chỉ số USD duy trì gần mức cao nhất trong vòng hai tháng.

Theo một số chuyên gia, kỳ vọng lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu tăng vọt có thể khiến giá vàng quay về vùng 4.000-4.100 USD/ounce trong tuần này. Bên cạnh đó, một số người khác duy trì lạc quan rằng giá vàng vẫn có thể đạt 5.000 USD/ounce trong vòng 6 tháng tới dù con đường tăng giá trở nên khó khăn hơn.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 101,34 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 neo quanh mức đỉnh, 5,226%; chứng khoán Mỹ tiếp đà giảm vì nỗi lo lãi suất; giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 96,08 USD/thùng đối với dầu Brent và 89,27 USD/thùng với dầu WTI.